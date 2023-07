Lennep speist unter freiem Himmel

Remscheid. „Tischlein deck dich“ heißt es dann wieder in der Röntgenstadt. Das Picknick-Event steigt unter freiem Himmel auf dem Alten Markt und ist Teil des Veranstaltungsreigens „Lenneper Sommer“. Ein Bier- und Würstchenstand werden parat stehen, ein paar Bierzeltgarnituren und etwas Musik. Alles andere sollen sich die Besucherinnen und Besucher selbst mitbringen. So entsteht auf dem Alten Markt eine lange Tafel, an der jeder essen, trinken, probieren und plauschen kann.