So soll die Kölner Straße einmal aussehen

Verkehrsplaner stellten ihre Vorschläge vor. Eine Zeitenwende kündigt sich an.

Remscheid. Auf einer Hauptverkehrsader in Lennep bahnt sich eine Zeitenwende an: Die Kölner Straße könnte ihren Charakter als Ortsdurchfahrt verlieren. „Sie ist überlastet, laut und unsicher, so der Eindruck von Anwohnern und Anliegern. Viele wünschen sich eine Modernisierung, wie bei dem Planungsspaziergang vor einem Jahr deutlich wurde“, erklärte Jens Klähnhammer vom Fachbüro Fischer Teamplan mit Sitz in Erftstadt, der Dienstagabend in der Lenneper Bezirksvertretung zu Gast war.

Die Verkehrsplaner von Teamplan hatten monatelang die Situation an der Kölner Straße unter die Lupe genommen. Ergebnis sind drei Vorschläge: Zum einen könnte ein Einbahnstraßenabschnitt zwischen Bahnhofstraße und dem Abzweig Am Johannisberg entstehen. Zum anderen gelänge es durch einen Kreisel unterhalb von Edeka, den Verkehrsfluss der Pkw zu verbessern.

Dritte Maßnahme wäre am Kreishaus eine neue, abknickende Vorfahrt in Richtung Bahnhof beziehungsweise zum Einkaufszentrum mit DM, Deichmann und Rewe. Auch dadurch soll der Verkehr auf die eigentliche Ortsumgehung gelenkt werden, also auf die Robert-Schumacher-Straße.

„Genau dies muss unser Ziel sein“, merkte Baudezernent Peter Heinze am Rande der Sitzung an. Denn es gilt, hierhin einen großen Anteil jener Fahrer zu leiten, die heute die Kölner Straße nutzen. Hier seien pro Tag knapp 8000 Fahrzeuge unterwegs, wobei die verkehrsstärkste Zeit zwischen 16.15 und 17.15 Uhr liege. „Wir haben die Machbarkeit unserer Vorschläge überprüft. Verkehrstechnisch ist dies kein Problem“, erklärte Kähnhammer. Dies gelte auch für den zusätzlichen Zustrom zum Outlet-Center. Dieser erfolge abseits der Kölner Straße und sei somit nicht relevant für das Konzept.

Damit verbunden wären weitere Verbesserungschancen: Auf dem Abschnitt zwischen den Abzweigen Bahnhofstraße und Johannisberg, wo der Verkehr nur noch von oben in eine Richtung geleitet wird, könnte eine Art Mini-Boulevard entstehen – mit Platz für Außengastronomie, für breitere Gehwege, für Bäume und Bänke. Raum dafür gewinnen die Planer, weil eine der beiden dreieinhalb Meter breiten Fahrbahnen in diesem Einbahnstraßenbereich wegfällt. Und: Durch den Kreisverkehr an der Edeka-Kreuzung ließe sich die Erreichbarkeit der Altstadt verbessern. Bislang gibt bei Edeka keine Möglichkeit, geradeaus in den historischen Kern zu gelangen.

Ortspolitiker müssen noch darüber beraten

Ob all das aber in konkrete Planungen mündet, müssen die Ortspolitiker noch beschließen. Bei der Sitzung der Bezirksvertretung beließen sie es bei der Präsentation der Vorschläge. Über das Für und Wider werden sie demnächst beraten und dann einen Beschluss fassen, ob die Überlegungen vertieft werden.