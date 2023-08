So gut kommt das Ukraine-Zentrum an

Warum das Angebot derart gewachsen ist und worauf die Mitarbeiter des Ukraine-Zentrums momentan ihre Schwerpunkte legen.

Von Lena Spataro

Remscheid. Ein Blick auf den Stundenplan im Ukraine-Zentrum genügt – und schnell wird klar: Nach den Sommerferien ist das Programm in der Max-von-Laue-Straße voller den je. Andreas Bunge von der Diakonie in Lennep erklärt, warum das Angebot derart gewachsen ist und worauf die Mitarbeiter des Ukraine-Zentrums momentan ihre Schwerpunkte legen.

„Wir wollten einen Ort der Begegnung und Aktivität für geflüchtete Ukrainer schaffen. Die Idee ist vollends aufgegangen.“ sagt der Diplom-Sozialarbeiter über das ursprüngliche Konzept der Einrichtung. Mittlerweile würden sie jede Woche rund 500 Besucherinnen und Besucher zählen. „Die Resonanz ist enorm“, so Bunge. Weil die bisherigen Kurse regelmäßig voll waren, wurde das Programm in den Sommerferien weiter ausgebaut.

Seine Mitarbeiterinnen Nataliia Ustich und Marina Tkachuk sind vor anderthalb Jahren aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. „Ohne die beiden würde das alles nicht funktionieren“, betont Bunge. Mittlerweile seien sie wichtige Ansprechpartnerinnen und würden maßgeblich Einfluss auf die Organisation im Ukraine-Zentrum nehmen..

„In unserer Telegrammgruppe erreichen wir mehr als 400 Ukrainerinnen und Ukrainer“, sagt Nataliia Ustich. Das Interesse an Sport- oder Sprachkursen, Infoveranstaltungen und Ausflügen sei dementsprechend hoch. „Wenn wir 60 Leute ansprechen, sagen 60 Leute zu und 60 Leute kommen dann auch“, fügt Andreas Bunge hinzu. Auf die Verbindlichkeit der Ukrainer könne das Zentrum stets zählen.

Der erste Schwerpunkt des neuen Programms liegt momentan auf der Förderung von Vorschulkindern. Das Ziel ist es, sie darauf vorzubereiten, bald am deutschen Schulalltag teilnehmen zu können. Bisher besuchen die meisten geflüchteten Kinder aus der Ukraine lediglich Sprachkurse, um Deutsch zu lernen. „Das ukrainische Schulsystem ist anders als das deutsche. Eltern und Kinder müssen gut auf das hiesige vorbereitet werden“, erklärt Nataliia Ustich.

An fünf Tagen in der Woche können die Kinder von ausgebildeten Pädagoginnen aus der Ukraine betreut werden. Das sei gleich ein doppelter Gewinn. Die Kinder werden spielerisch gefördert, während die fachlich ausgebildeten Frauen im Ukraine-Zentrum arbeiten können. Anders ist ihnen das in Deutschland bisher nämlich noch nicht möglich. „Die Fachanerkennung ist auch ein großes Ziel von uns. Wir arbeiten bereits daran, dass die ausgebildeten Fachkräfte aus der Ukraine so schnell wie möglich wieder arbeiten können“, sagt Bunge.

Geflüchtete sind motiviert, in Deutschland Arbeit zu finden

Ab heute starte dafür eine neue Kooperation mit dem Remscheider Jobcenter . Dabei können Geflüchtete im Einzelgespräch über ihre beruflichen Perspektiven aufgeklärt werden. „Da stecken wir gerade viel Energie rein. Die Motivation, zu arbeiten, ist sehr hoch unter den Geflüchteten.“ Die deutsche Sprache sei jedoch nach wie vor eine essenzielle Voraussetzung und große Hürde für einige Geflüchtete. Erschwerend käme hinzu, dass viele Sprachkurse eine lange Wartezeit haben. Deswegen bietet das Ukraine-Zentrum alternative Sprach- oder Anfängerkurse an. Aber auch andere kostenlose Angebote wie Fußballgruppen, Jugendtreffs und Yogastunden würden sehr gut angenommen.

Ein weiterer Schwerpunkt, der sich im Ukraine-Zentrum ergeben hat, liegt in der Integrationsförderung. „Weil Väter oft eine extra Ausreisegenehmigung erhalten, wenn ihre Kinder Behinderungen haben, sind überdurchschnittlich viele Familien mit körperlich oder geistig beeinträchtigten Kindern nach Deutschland gekommen“, erklärt Andreas Bunge. Dabei seien entsprechende Integrationsprogramme ohnehin schon überlastet gewesen. Das Ukraine-Zentrum versucht Abhilfe zu schaffen, indem es jeden Samstag ein Eltern-Kind-Treffen anbietet, bei dem sich Eltern informieren und untereinander austauschen können.

Yogakurse

Marina Tkachuk ist international zertifizierte Yogalehrerin. Deswegen bietet die gebürtige Ukrainerin mehrmals die Woche Yogakurse für die Geflüchteten an. Diese sollen bei der Entspannung und Traumabewältigung helfen. Die therapeutische Unterstützung werde von den Ukrainern dankend angenommen, denn viele hätten weiterhin mit psychischen Problemen zu kämpfen, sagt sie.