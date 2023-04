So geht es im H2O und im Sportbad weiter

Das Sole-Außenbecken am Hackenberg wird künftig weniger nutzbar sein.

Remscheid. Die H2O GmbH hat den strikten Energiesparmodus, der im Winter galt, etwas gelockert. Das bedeutet: wieder mehr Komfort in den beiden Bädern H2O am Hackenberg und Sportbad am Stadtpark. „Wir konnten im Schnitt 25 Prozent Energie in den Wintermonaten einsparen. Aktuell kommen wir etwa bei 15 Prozent raus“, erklärt H2O-Badleiter Christian Liese. Was aktuell in den Bädern angesagt ist, erklären wir im Folgenden.

Wie ist die aktuelle Auslastung im H2O und im Sportbad?

Das Sportbad am Park ist während der Osterferien noch geschlossen. Es öffnet am kommenden Montag, 17. April, wieder. Es steht vorrangig Schulen und Vereinen zur Verfügung, es gibt aber auch Zeitfenster für jedermann. Zum Beispiel das Frühschwimmen von 6.30 bis 8 Uhr. In den vergangenen zwei Tagen, als das bergische Wetter zu wünschen übrig ließ, war die Wasserlandschaft im H2O voll. „In der Sauna könnte es allerdings besser laufen, da ist noch Luft nach oben.“ Wobei die Saunasaison nun bald ende.

Wie sehen die aktuellen Energiesparmaßnahmen aus?

Weil das Sportbad am Park in den Osterferien geschlossen blieb, konnte das Unternehmen ordentlich Energie sparen. Wenn es am Montag wieder öffnet, bleibt jedoch das Kinderplanschbecken außer Betrieb. Da die Nachfrage danach zuletzt gering war, der Betrieb aber viel Energie kostet, habe man sich dazu entschieden, das Kinderplanschbecken stillzulegen. Im H2O sind die beiden Außenbecken aktuell noch außer Betrieb – sprich, das Sportbecken und das Solebecken. Liese hofft, Anfang bis Mitte Mai wieder mit beiden an den Start gehen zu können. Aktuell wird das Sportbecken gereinigt, Fliesen werden erneuert, Fugen neu verfugt. Das ist Routine. Danach ist es wieder voll nutzbar. Anders sieht es beim Solebecken aus. Das heiße Salzerlebnis war schon letzten Winter nicht mehr in Betrieb.

Das Problem: Die Technik, die die Abdeckung steuert, ist kaputt. Die Abdeckung wird per Knopfdruck abends vollmotorisch über zwei Rollen über das Becken gefahren, damit es nicht auskühlt und nicht unnötig Wärme verloren geht. Ohne diese Abdeckung mache es keinen Sinn, das Sole-Außenbecken zu betreiben, sagt Liese. „Wir würden dabei unheimlich viel Geld verlieren.“ Wenn die Technik repariert ist, soll das salzige Paradies im Freien nur noch in den Sommermonaten, wohl bis Ende September, nutzbar sein. Der Energieverbrauch, um einen Quadratmeter Wasserfläche zu erwärmen, sei genauso hoch wie der eines Einfamilienhauses. „Das ist gigantisch“, sagt der Badleiter. Und: Die Dampfgrotte in der Wasserlandschaft bleibt aus technischen und hygienischen Gründen dauerhaft geschlossen. Man arbeite derzeit an einem Alternativ-Angebot.

Wie warm ist das Wasser?

Die Wassertemperatur ist nun wieder höher. „Eigentlich so wie früher“, sagt Liese. Die aktuellen Temperaturen der insgesamt zwölf Becken gibt es im Internet. Wobei das Empfinden natürlich subjektiv ist. Das Erlebnisbecken hat beispielsweise 27 bis 29 Grad.

Was kostet der Eintritt?

Zum 1. Februar hat die H2O GmbH die Preise um durchschnittlich 13 Prozent angehoben – das entspreche dem gängigen Preis der deutschen Bäder. Montags bis freitags zahlt ein Kind bis 6 Jahre 1,50 Euro pro Tag, 6- bis 13-Jährige 8,90, Erwachsene 11 Euro. Am Wochenende zahlt ein Kind unter 6 pro Tag 2,50, ein 6- bis 13-Jähriger 10,40, ein Erwachsener 12,50 Euro. Familienkarte: wochentags 30, am Wochenende 34 Euro.

Alle Infos, auch zu Kursen: www.h2o-badeparadies.de

Öffnungszeiten

Die H2O-Badelandschaft öffnet nun wieder von 10 bis 22 Uhr (Samstag 10 bis 21). Sauna: di., mi., do. und feiertags 10 bis 22 Uhr, freitags und samstags 10 bis 23, sonntags 10 bis 21 Uhr. Montags bleibt die Sauna zu.