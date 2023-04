Sie haben die Lenneper Altstadt für sich entdeckt

Maklerin Margarita Kwiring bezeichnet es als „Glückstreffer“, demnächst am Alten Markt arbeiten zu können. Nach der Renovierung will sie in ihrem Büro in einigen Wochen die ersten Kunden begrüßen.

Der Zukunftsmanager David R. Froessler konnte weiterhelfen.

Remscheid. So unterschiedlich ihre Angebote auch sein mögen, so eint diese drei Unternehmer die Zuneigung zur Lenneper Altstadt: Margarita Kwiring, Antje Bartens und Sven Schulte haben sich mit ihren jeweiligen Geschäftsideen im historischen Stadtkern angesiedelt – und schätzen das besondere Ambiente, in dem sie ihre Kunden begrüßen können. Zukunftsmanager David R. Froessler, der im Auftrag der Stadt Remscheid Perspektiven für verwaiste Ladenlokale sucht, steht ihnen zur Seite. In zwei Stellen konnte er Leerstand verhindern, in einem Fall eine Vermietung mit Hilfe eines Förderprogramms vermitteln.

Letzteres gilt für Sven Schulte. Der 23-Jährige hat in der ehemaligen Bäckerei Seufzer, in der zuletzt eine Galerie untergebracht war, ein Fotostudio eröffnet. Er zahlt, unterstützt von der öffentlichen Hand, bis Ende des Jahres, nur rund 20 Prozent der üblichen Miete. Wer möchte, kann bei ihm Pass- und Bewerbungsfotos oder auch das Familienbild, zum Beispiel in wechselnder Kulisse der Jahreszeiten, anfertigen lassen. Das ist das eine berufliche Standbein des Künstlers. Das andere sind Videoaufnahmen, die er nach Auftrag übernimmt – zumeist zu Werbezwecken.

Seine Kundschaft sei vielfältig. „Darunter sind Metalbands, die ich bei Touren begleite, ebenso wie Unternehmen, die ihre Produkte vorstellen wollen.“ Aber auch für Lennep will er seine Talente einbringen – unter anderem, indem er die Geschichte des Mollplatzes in einer Dokumentation erzählen will und auch den ersten Lenneper Feierabendmarkt am 25. Mai in einem Videofilm festhält. „In meiner Kindheit wollte ich schnell von hier weg“, sagt der Lenneper. „Dann haben mich Freunde, zum Beispiel aus Frankfurt, darauf aufmerksam gemacht, wie schön es hier ist.“ Er sehe seinen Heimatort, insbesondere die Altstadt, heute mit anderen Augen.

Antje Bartens hilft bei vielfältigen Problemlagen

Nur einen Steinwurf von seinem Atelier am Kraspütt entfernt hilft Antje Bartens in vielen Lebenslagen weiter – vor allem Kindern, die unter Lernblockaden leiden. Sie, aber auch Erwachsene, unterstützt die Fachfrau mit vielfältigen Methoden aus ihrem Instrumentenkasten. Dazu zählt vor allem die Kinesiologie, wobei sie die Muskelspannung unter die Lupe nimmt, um zu erkunden, wo die Ursache der Blockade liegt. Dazu gesellen sich unter anderem Entspannungs- und Konzentrationsübungen bei der diplomierten Legasthenie- und Dyskalkulietrainerin, die in ihren Räumen, Kölner Straße 19, beitragen will, Probleme zu lösen. „Wenn ein Kind in der Schule gemobbt wird, darf es in einem ersten Schritt nicht um Mathe gehen, sondern um Möglichkeiten, dem Mobbing zu begegnen“, nennt sie ein Beispiel für die ganz unterschiedlichen Fälle.

Grundlage für die Arbeit sei Vertrauen. „Und deswegen führe ich zunächst ein unverbindliches Gespräch, das nichts kostet. Die Chemie muss stimmen“, sagt Antje Bartens, die mit ihrer Praxis aus Velbert nach Lennep gezogen ist. Hier war sie bereits seit längerem immer wieder im Freizeitbad H 2 O zu Gast und wurde auf die Altstadt aufmerksam, wo sie ihr breites Behandlungsspektrum etablieren will. „Es ist ja hier ein Klein-Italien“, schätzt sie den Flair.

In wenigen Wochen eröffnet die Dritte im Bunde ihr Büro im Haus Alter Markt 5: Maklerin Margarita Kwiring von Falc Immobilien. „Hier hatte zuvor das Blaue Kreuz Räume angemietet“, berichtet Zukunftsmanager Froessler, der die Maklerin und den Vermieter zusammenführte, nachdem die Hilfsorganisation das Haus verlassen hatte. „Auch hier ist es gelungen, einen Leerstand zu verhindern.“

Margarita Kwiring kommt aus Solingen nach Lennep, wo für sie eine große Liebesgeschichte begann. „Lennep liegt so etwa in der Mitte zwischen Solingen und dem Sauerland. So wurde es vor acht Jahren zum Ort der ersten Begegnung mit meinem Mann“, blickt sie zurück. Auf das persönliche Glück soll nun das berufliche folgen. „Ich fühle mich hier einfach wohl. Hier essen zu gehen, ist im Sommer wie Urlaub“, schwärmt sie vom Gastroangebot. Margarita Kwiring kümmert sich um die Wertermittlung von Immobilien, für die sie im Auftrag ihrer Kunden Interessenten sucht – in Remscheid und in einem Radius von etwa 20 Kilometern um Remscheid herum. Dass dies von Lennep aus geschehen kann, bezeichnet sie als „Glückstreffer“.

