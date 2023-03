Sie gehen zur neuen Röntgen-Akademie

Pilotprojekt startet mit 12 Schülerinnen und Schülern – Träger sind Museum, Stadt und DRG.

Remscheid. Das Geheimversteck haben die Kids natürlich sofort gefunden: Der mit Filz bezogene Berg, auf dem sie gerade im „Schweiz-Raum“ des Deutschen Röntgen-Museums thronen, verbirgt nämlich einen kleinen Schatz. Und Max weiß auch sofort, welchen: einen Bergkristall.

Im Zimmer nebenan, in dem es um die Entdeckung der X-Strahlen geht, bestaunen die elf Schülerinnen und Schüler dann das erste Röntgenbild der Welt, Anna Berthas Hand, das Wilhelm Conrad Röntgen 1895 aufnahm. „Findet ihr das nicht gruselig?“, fragt Dr. Kai Schreiber vom Museum, der auch das Röntgen-Geburtshaus leitet. „Nö“, sagt Adam und erklärt: „Es ist doch wichtig, zu sehen, ob man sich einen Knochen gebrochen hat oder nicht.“

In Raum 3, in dem es um den Menschen Wilhelm Conrad Röntgen und sein Leben geht, entpuppt sich Tristan von der KGS Franziskus als wahrer Experte. Er möchte mal unter das Kalenderblatt vom 8. November 1895 gucken, das an der Wand prangt. „Soll ich auf Englisch oder auf Deutsch vorlesen?“, sagt der Neunjährige und liest von der Entdeckung der Röntgenstrahlen vor. Als Sonja Klarhof vom Museum den jungen Besucherinnen und Besuchern erzählt, dass Röntgen einst in Fotodosen Zigarren über die Schweizer Grenze schmuggelte, entfleucht Tristan ein „Das hätte ich jetzt aber nicht von ihm gedacht“. Der Junge, der sich über den Pickelhelm im Schrank wundert, interessiert sich nicht nur für Physik, sondern auch für Historik. Er kann auf Knopfdruck alles über Waffen und Uniformen erzählen – mit 9. „Ich möchte später Wissenschaftler werden, vielleicht Mediziner“, sagt er und macht sich fachmännisch Notizen auf seinem Block.

Tristan ist einer von den ersten zwölf Kindern und Jugendlichen, die ab sofort zur neuen Wilhelm-Conrad-Röntgen-Junior-Akademie gehen, eine Kooperation des Deutschen Röntgen-Museums, der Stadt Remscheid und der Deutschen Röntgengesellschaft. „Dieses neue Format gibt es in der Bildungslandschaft noch nicht“, betont Museumsleiter Dr. Uwe Busch. Das Internationale Centrum für Begabungsforschung icbf unterstützt bei der wissenschaftlichen Begleitung. Sollte die Röntgen-Akademie als außerschulischer Lernort ein Erfolg werden, könnte das Modellcharakter für ganz Deutschland haben.

In den Osterferien gibt es einen Kurs für interessierte Kinder

Die erste Stunde haben die Akademikerinnen und Akademiker jetzt hinter sich gebracht. Bei einer Führung mit Sonja Klarhof und dem Akademieleiter Dr. Kai Schreiber, der auch das Röntgen-Geburtshaus leitet, konnten sie nicht nur das Haus kennenlernen, sondern schon mal Ideen sammeln. „Denn sie werden selbst entscheiden, womit sie sich demnächst beschäftigen möchten“, erklärt Schreiber.

Die Kinder wurden von sechs Remscheider Grund- und weiterführenden Schulen, die mit der Juniorakademie für die Pilotphase kooperieren, aus den Jahrgangsstufen 3 bis 6 ausgewählt: Rögy, KGS Franziskus mit zwei Standorten, Leibniz-Gymnasium, Sophie-Scholl-Gesamtschule, GS Hackenberg. Sie treffen sich alle zwei Wochen und werden in einem über drei Monate laufenden Programm ein frei gewähltes Thema erarbeiten und sich dabei von den vielfältigen Themen des Röntgen-Museums inspirieren lassen. Hilfe erhalten sie vom Team der Juniorakademie und von externen Experten. Auch Lehrer sind eingebunden. Übrigens kommt hier auch Chat GPT zum Einsatz. Am Ende des Programms, das Präsentationstraining und praktisches Experimentieren umfasst, präsentieren die jungen Akademikerinnen und Akademiker ihre Ergebnisse in öffentlichen Kurzvorträgen. Teil dieses Pilotprogramms wird auch ein Experteninterview im Röntgen-Geburtshaus sein, bei dem der diesjährige Empfänger der Röntgenplakette, Dr. Patrick Cramer, den Akademikerinnen und Akademikern Rede und Antwort steht.

Lesen Sie auch Wilhelm Conrad Röntgen starb heute vor 100 Jahren Wilhelm Conrad Röntgen starb heute vor 100 Jahren Neue Röntgen-Juniorakademie ist eröffnet Neue Röntgen-Juniorakademie ist eröffnet

Die WCR-Juniorakademie bietet zudem in Kooperation mit dem Museumslabor RöLab in der zweiten Osterferienwoche ein spannendes Projekt im Rahmen des Kulturrucksacks NRW für alle Kids an. Im Sommer ist man bei der Ferienkiste dabei. Im Herbst soll eine neue Projektphase starten. Dann können weitere Kinder zu Röntgen-Akademikern werden.

Dr. Patrick Cramer erhält die Röntgenplakette 2023. Cramer ist Direktor des Max-Planck-Institutes für Multidisziplinäre Naturwissenschaften in Göttingen. Er wird im Juni sein Amt als Präsident der Max-Planck-Gesellschaft antreten. Am 6. Mai erhält er die Plakette von Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz. Es ist der höchste Preis, den die Stadt Remscheid vergibt und erfährt in Wissenschaftskreisen große Anerkennung. 2022 erhielt die spanische Physikerin Beatriz Roldán Cuenya die Plakette für ihre bahnbrechenden Arbeiten im Bereich der Elektrokatalyse.