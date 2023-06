Schon wieder: Grobe Hände reißen Gans aus Brunnenrand

Die Bronze-Figur lag samt Sockelstein auf dem Boden.

Remscheid. Die Gans vom Gänsebrunnen in Lennep hat schon so einiges er- und überlebt. In der Nacht zum Donnerstag griffen erneut grobe Hände nach ihr. Samt Sockelstein brachen die Täter die Figur aus dem Rand des Brunnens am Gänsemarkt. Immerhin, das ist der einzige Trost für die Lenneper Gänsefreunde, ist die Bronze-Gans dieses Mal nicht entführt worden.

Am Morgen lag die Figur samt Stein auf dem Boden. „Es ist mit grober Gewalt vorgegangen worden“, sagt Dr. Gerhard Wollnitz, zweiter Vorsitzender des Vereins Lennep Offensiv, der sich um die Brunnen im Stadtteil kümmert. Wollnitz informierte die Polizei und brachte die Sachbeschädigung zur Anzeige. Große Hoffnung, dass die Täter gefasst werden, hat er nicht. Bislang meldete sich niemand, dem am Gänsemarkt etwas aufgefallen wäre.

„Ich weiß nicht, was in den Köpfen solcher Leute vorgeht“, sagt Wollnitz: „Vielleicht war Alkohol im Spiel.“ Eine Erklärung wäre auch das freilich nicht. Lennep Offensiv wird die Gans auch diesmal wieder aufstellen lassen. Ein Installateur wird dazu ans Werk müssen, denn auch die Installation des Wasserspiels muss erneuert werden. Immerhin: Die Reparatur dürfte weniger aufwendig und damit teuer ausfallen als die davor.

Am Munsterplatz passen die Nachbarn gut auf

Im November vergangenen Jahres hatten sich Diebe an dem Kunstwerk zu schaffen gemacht. Die versuchten das Metall anschließend zu Geld zu machen, stellten sich dabei aber denkbar ungeschickt an. Sie zerlegten die Gans in drei Teile und ging damit zum Schrotthändler. Doch der hatte in der Zeitung vom Gänsediebstahl gelesen und ging zur Polizei, die den Mann danach stellte.

Weit weniger Scherereien als mit der Gans vom Gänsemarkt haben Lennep Offensiv und die Pilgerfreunde übrigens mit der Steele des Wuppertaler Künstlers Tony Crack auf dem Munsterplatz in Lennep. Sie wurde nicht erneut zum Ziel von Vandalismus. Allerdings passen die Nachbarn gut auf und brachten schon manchen Schmutzfinken zur Räson.