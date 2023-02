Schimmel in Turnhalle in Lennep? Stadt prüft Raumluft an Grundschule

Die Sporthalle der Grundschule Freiherr-vom-Stein benötigt eine Kernsanierung. Doch dabei gibt es ein Problem.

Von Melissa Wienzek

Remscheid: Die Turnhalle der Gemeinschaftsgrundschule Freiherr-vom-Stein an der Hardtstraße in Lennep ist ein Fall für eine Generalsanierung. Das erklärte der städtische Gebäudemanager Thomas Judt am Mittwochabend in der Sitzung der Bezirksvertretung Lennep und betonte: „Wir wollen ja was tun, aber bisher ist es daran gescheitert, dass wir keine finanziellen Mittel zur Verfügung haben.“ Die Stadt hat nun eine Raumluftuntersuchung veranlasst, die gestern durchgeführt wurde. In 14 Tagen soll das Ergebnis vorliegen. Sollten sich die Stockflecken, die immer mal wieder vorgekommen seien, weil das Gebäude nicht gedämmt sei, als gesundheitsschädlicher Schimmel herausstellen, werde der Bereich gesperrt, sagte der Gebäudemanager. Bis dahin ist die Turnhalle weiter nutzbar.

Wie berichtet, ist die Sportstätte für die Kinder in einem schlechten Zustand: modriger Geruch, Nässe an den Fenstern der benachbarten Umkleideräume, vielleicht Schimmel in der Luft, eingeschlagene Fenster, ein 23 Jahre alter Prallschutz, aus dem die Wollmäuse fliegen. Die Stadtteilpolitiker hatten sich die Turnhalle vergangene Woche angesehen – und waren entsetzt. „Dass kein Geld da ist und nicht alles top ist, ist klar. Aber Stockflecken, möglicherweise Schimmel, das sind grundsätzliche Dinge, die nicht passieren dürfen“, sagte Bezirksbürgermeister Markus Kötter (CDU) in der Sitzung.

Das ist auch Thomas Judt bewusst. Laut dem Gebäudemanager müssten die Toiletten und die Umkleiden erneuert, die Heizung verlegt, der Schallschutz angepackt werden – also eine Generalsanierung, für die kein Geld da ist. Wie viel die kosten würde, wollte Kötter wissen. Das sei gerade in der Prüfung, sagte Judt. Genauso wie die Frage der SPD-Fraktion, ob nicht eine Überdachung vom Eingang des OGS-Gebäudes bis zur Toilettenanlage gebaut werden kann. Denn bislang müssen die Kinder auf ihren Hausschuhen raus, wenn sie mal müssen – ob es regnet oder schneit.