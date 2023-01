Schilder warnen in Lennep vor Einbrechern - Das steckt hinter der Aktion

Anwohner der Albert-Schmidt-Allee wundern sich seit einigen Tagen über Schilder, die sie vor Einbrechern warnen. Der RGA hat mit der Polizei über die Aktion gesprochen.

Remscheid. „Achtung: Einbrecher unterwegs!“ ist auf den Schildern zu lesen, die in der Lenneper Albert-Schmidt-Allee an Bäumen hängen. Wer sie dort angebracht hat, ist unklar. Warum, lässt sich aber zumindest vermuten. Dass Opfer von Einbrüchen ihre Nachbarn warnen wollen, sei bekannt und verständlich, sagt Andreas Reuter von der Pressestelle der Polizei Wuppertal. Oft geschehe das zum Beispiel in Whatsapp-Gruppen, doch auch gegen Zettel an Bäumen sei polizeilich nichts einzuwenden, erklärt Reuter: „Es ist nicht verboten, solche Schilder aufzuhängen.“

Ob die ungewöhnliche Aktion etwas bringt, könne die Polizei nicht sagen, betont der Pressesprecher. Man selber verzichte aber auf Vergleichbares: „Wir wollen die Leute nicht aufschrecken, weil es die Zahlen auch nicht hergeben.“ In Remscheid gebe es vergleichsweise wenig Wohnungseinbrüche, auch in der Albert-Schmidt-Allee. „Einen Schwerpunkt können wir vor Ort nicht identifizieren“, sagt Andreas Reuter. Die Einbrüche würden sich relativ gleichmäßig über die Stadt verteilen.

Gleichwohl sind die Zahlen zuletzt wieder leicht angestiegen. In den ersten zehn Monaten 2022 hatte die Polizei in Remscheid 60 Wohnungseinbrüche registriert, nach 49 im gleichen Zeitraum 2021 und 56 ein Jahr davor. Damit endete eine Phase von sechs Jahren, in denen die Einbruchszahlen von Jahr zu Jahr gesunken waren. In den ersten zehn Monaten 2016 gab es noch 223 Einbrüche, damals war Remscheid offenbar gezielt von reisenden Tätern angesteuert worden.

Doch auch mit den gesunkenen Zahlen finde sich die Polizei nicht ab, macht Andreas Reuter deutlich – und verweist auf das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/ Opferschutz in Wuppertal, das auch für Remscheid zuständig ist: „Die Kolleginnen und Kollegen beraten Eigentümer, wie sie ihr Haus gegen Einbrüche sichern können.“ Auf der Internetseite des Wuppertaler Polizeipräsidium gebe es dafür auch ein „interaktives Haus“, auf dem typische neuralgischen Punkte markiert sind, vom Fenster bis zum Garagentor. Ein Klick auf das entsprechende Symbol führt zu Informationen, wie die Bereiche gesichert werden können.

Denn wirklich einbruchssicher muss ein Haus meist gar nicht sein, einbruchshemmend reicht in der Regel schon. Bereits nach wenigen Sekunden geben viele Täter auf und suchen sich ein leichteres Ziel. Ein Fenster ohne zertifizierte Widerstandsklasse kann ein Gelegenheitstäter mit einfachen Werkzeugen in etwa zehn Sekunden öffnen. Entsprechen Rahmen, Beschlag und Verglasung der Widerstandsklasse RC2, erhöht sich dieser Wert auf etwa drei Minuten. Bei RC3 schon auf fünf Minuten.