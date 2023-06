Polizeibekannte Jugendliche überfallen 24-Jährigen

Einsatz

+ © Christian Beier Die Polizei konnte die Tatverdächtigen stellen. © Christian Beier

Ein versuchter Raub beschäftigte die Polizei am Donnerstagmorgen in Lennep.

Remscheid. Ein 24-jähriger Remscheider war gegen 1 Uhr aus einem Bus an der Haltestelle Bahnhof Lennep gestiegen, als er von drei jungen Leuten angesprochen wurde. Zunächst wurde er um Zigaretten gebeten. Dann umarmte einer der Täter den jungen Remscheider, um an dessen Umhängetasche zu gelangen. Währenddessen riss ihm ein anderer das Mobiltelefon aus der Hand.

Der 24-Jährige konnte sich das Handys umgehend zurück schnappen und flüchtete in Richtung Poststraße. Von dort aus informierte er dann die Polizei. Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten die drei polizeibekannten Tatverdächtigen an. Sie wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Alle Drei erwartet nun ein Strafverfahren.

