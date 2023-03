Investor Dommermuth will in zwei Jahren bauen

Über 100 Interessierte kamen zum Treffen von Lennep-Offensiv. Philipp Dommermuth punktete mit Offenheit.

Remscheid. Der erste Spatenstich für das Outlet-Center in Lennep soll in zwei Jahren erfolgen. Mit dieser Botschaft meldete sich Investor Philipp Dommermuth zu Wort, der sein Bauvorhaben am Donnerstagabend bei einem Treffen des Vereins Lennep Offensiv vorstellte. Der 36-Jährige hob die Chancen hervor, die das Großprojekt für die gesamte bergische Region eröffne. 1000 Arbeitsplätze sollen in rund 100 Shops entstehen, die im Röntgen-Stadion und auf weiteren Flächen Lenneps vorgesehen sind. „Wir werden dabei von Stunde Null an auf Nachhaltigkeit achten“, hob Philipp Dommermuth hervor.

+ Bezirksbürgermeister Markus Kötter und mehr als 100 weitere Zuhörer hörten aufmerksam zu. © Roland Keusch

Aufmerksam verfolgten mehr als 100 Zuhörer seine Ausführungen im Gemeindehaus von St. Bonaventura an der Hackenberger Straße, wo der Vorsitzende Thomas Schmittkamp das Publikum und den Gast begrüßte: „Nehmen Sie uns mit auf eine Reise zu Ihren Ideen und Anregungen“, forderte er Dommermuth auf, der sich aktuell mit der Erweiterung seines Centers in Montabauer beschäftigt – unter anderem mit einem Parkhaus, dessen Dach begrünt wird. Dies schwebt ihm auch für die Geschäfte vor, die Lennep erhalten soll. Der Investor sprach von Photovoltaikanlagen und von dem Ziel, „null Emission“ zu erreichen. Die Bäume am Kirmesplatz sollen erhalten bleiben, beruhigte er eine besorgte Anwohnerin. Und: Eine Parkanlage werde rund ums Center Konturen annehmen.

Für Lennep spricht die zentrale Lage

Das alles soll Tagestouristen nach Lennep locken. Dommermuth rechnet mit 400 000 Kunden pro Jahr – und sieht bei ihnen den Bedarf nach einem besonderen Einkaufserlebnis. „Es gibt 16 Center in Deutschland. Die Nachfrage ist deutlich größer“, erläuterte der Investor, der bis Ende Mai zu einem Verhandlungsabschluss mit der Stadt kommen will.

Mit einer Verkaufsfläche von 18 000 Quadratmetern würde in Lennep das fünftgrößte Outlet in der Bundesrepublik entstehen, wobei für diesen Standort die zentrale Lage in NRW spreche. Remscheid sei binnen 90 Minuten aus weiten Teilen des Landes erreichbar, vor allem für Menschen aus Großstädten an Rhein und Ruhr.

„Leider hatte die Bürgerinitiative im März keine Zeit.“

Sie sollen in Lennep aber nicht nur einkaufen, sondern unabhängig davon „einen tollen Tag erleben“ können, wie Philipp Dommermuth erklärte. In Montabaur könnten Interessierte demnächst mit einem Klick Hotel, Restaurantbesuche und Ausflüge buchen. Und: Das Center biete zudem externem Handel und Gastronomie die Chance, auf seiner Internetseite zu werben. Zudem gebe es ein Bonussystem, bei dem die Kunden Punkte sammeln können – etwa, wenn sie die Eisdiele in der Nachbarschaft besuchen.

Dommermuth klammerte aber auch aktuelle Probleme nicht aus. In Montabaur hätten derzeit die Shops Nöte, Personal zu finden. „Wir haben eine Arbeitslosenquote von zwei Prozent“, berichtete er den Lennepern, unter denen es auch Gegner des Großprojekts gibt. Auf sie will er zugehen. „Leider hatte die Bürgerinitiative im März keine Zeit“, bedauerte der Investor.

Bezirksbürgermeister Markus Kötter (CDU) bescheinigte ihm erfrischenden Optimismus. „Es ist das, was die Stadt braucht. Und offenbar bringen Sie ja auch das nötige Kleingeld mit.“ Skeptisch zeigte sich der Politiker allerdings beim angestrebten Zeitplan. „Wir wissen, wie viel Gutachten nötig sind, die dann auch noch in epischer Breite diskutiert werden müssen“, blickte Kötter auf die ehemaligen Pläne für das Designer Outlet Center zurück. Gastgeber Thomas Schmittkamp lobte die „offene und kommunikative Art“, die Dommermuth bei der Präsentation an den Tag gelegt habe. „Ich freue mich auf die kommende potenzielle Zusammenarbeit“, erklärte der Vorsitzende bei seinem Schlusswort.

Im Internet

Investor Philipp Dommermuth hat für das Großprojekt nun eine Internetseite freigeschaltet, auf der er über sein Vorhaben informiert. Unter anderem stellt er auch das Center in Montabaur vor, das zum Vorbild für Remscheid werden soll. Wer möchte, kann zudem Anregungen und Ideen geben: outlet-remscheid.de