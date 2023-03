McArthur gibt auf – Dommermuth gibt Gas

Philipp Dommermuth will „das Ding an den Start bringen“ und freut sich auf die Verhandlungen mit OB Mast-Weisz.

Der Konzern verabschiedet sich endgültig. Neuer Investor arbeitet Anregungen der Bürger in seine Pläne ein.

Remscheid. Hat McArthur wirklich noch Interesse an Remscheid? Die Frage stellte der RGA am Samstag. Am Montag gab der britische Shoppingcenter-Konzern die Antwort: Nein. McArthur Glen wird kein neues Angebot für ein Designer Outlet Center abgeben und zieht sich damit endgültig aus Lennep zurück. Das bedeutet freie Bahn für den zweiten Investor. „Ich freue mich, das Ding jetzt an den Start zu bringen“, erklärte Philipp Dommermuth nach der Aufgabe des Konkurrenten gegenüber dem RGA. Wohl wissend, dass das Ziel noch in einiger Ferne liegt.

McArthur Glen hat das Rennen aufgegeben. „Wir haben die Möglichkeit geprüft, ob ein neues Projekt in Remscheid entwickelt werden kann, haben uns aber entschieden, angesichts der Unwägbarkeiten des Planungsverfahrens keine weiteren Investitionen zu riskieren“, erklärte Gary Bond, Geschäftsführer der McArthur Glen Group, in einer am Montag veröffentlichten Pressemeldung: „In den letzten zehn Jahren haben wir gerne mit der Stadt zusammengearbeitet. Es ist aber nunmehr an der Zeit, einem neuen Investor die Chance zu geben, dieses Projekt zu entwickeln.“

Zehn Jahre hatte McArthur Glen die Stadt Remscheid mit seinen Plänen für ein Outlet-Center in Lennep begleitet. Im Januar vergangenen Jahres erkannte das Bundesverwaltungsgericht dann Formfehler im Genehmigungsverfahren. Die McArthur Glen Group, die nach eigenen Angaben bis dahin 16 Millionen Euro in Remscheid ausgegeben hatte, zog sich aus Lennep zurück. Das änderte sich, nachdem mit der Unternehmerfamilie Dommermuth (1&1) ein anderer Investor Interesse am Standort anmeldete.

„Wir haben die Messlatte hoch gelegt.“

McArthur unterhält unter anderem in Roermond ein Outlet-Center. Dem sollte nun Konkurrenz ausgerechnet in Lennep erwachsen? Vor diesem Hintergrund meldete sich McArthur in Remscheid zurück. Doch während die Dommermuths mit ihrer Idee für ein grünes Outlet in Lennep Sympathien sammelten, blieb McArthur stumm und eine Interviewanfrage des RGA unbeantwortet. Am Montag folgte die Aufgabe.

Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) äußerte sein Bedauern über den Rückzug. Er wird nun allein mit Philipp Dommermuth verhandeln. „Ziel bleibt weiterhin, die große Chance zu nutzen, mit der Ansiedlung eines Outlet-Centers Remscheid überregional eine wichtige Marke zu geben, und Tourismus, Handel und Beschäftigung zu stärken“, erklärt das Stadtoberhaupt.

Philipp Dommermuth kommentiert die Aufgabe des Konkurrenten im RGA-Gespräch nüchtern. „Entweder glauben sie nicht, dass wir es hinbekommen“, sagt er. „Oder sie räumen sich selbst nur geringe Chancen ein.“ Dommermuth zeigt sich entschlossen, „es“ hinzubekommen und blickt mit stolz auf sein grünes Center. „Ich glaube, wir haben wirklich ein sehr gutes Konzept. Damit haben wir die Messlatte schon recht hochgelegt.“

Bestätigt sieht sich der Investor auch durch die Ergebnisse der RGA-Umfrage zum Thema: „Wer soll das Outlet-Center bauen und betreiben?“, fragte der RGA Anfang der vergangenen Woche auf seiner Internetseite. Von 2400 abgegebenen Stimmen sind 52 Prozent für Philipp Dommermuth und nur 15 Prozent für McArthur Glen. 33 Prozent wollen dagegen, dass keiner von beiden zum Zuge kommt beziehungsweise, dass kein Outlet gebaut wird.

Er sei auch mit den Kritikern und Gegnern des Projekts im Gespräch, sagt Philipp Dommermuth. Gerade arbeite er mit seinem Architekten die Ergebnisse der Lennep-Konferenz ein. Dabei gehe es unter anderem um einen Standort für ein Festzelt. Dommermuth will weiter Tempo machen. Noch vor Ostern sollen erste Verhandlungen mit der Stadt stattfinden.

Standpunkt von Axel Richter: Ein guter Verlierer?

axel.richter@rga.de

Überraschend kam die Absage aus London nicht. Viel zu lange hatten die McArthurs ihrem agilen Konkurrenten Philipp Dommermuth nur zugeschaut, wie er in Lennep Sympathien sammelte. Niemand setzte seinen Plänen eine Alternative entgegen und warb für sich in gleicher Weise. Wer hätte das auch tun sollen? Nach dem Desaster vor dem Bundesverwaltungsgericht stellte McArthur seine Deutschland-Pläne ein und trennte sich von den dafür zuständigen Köpfen.

Der endgültige Abschied von Lennep ist insofern nur konsequent und richtig noch aus einem anderen Grund: McArthur entdeckte sein Interesse für Lennep nur deshalb wieder, weil ihm mit den Dommermuths eine Konkurrenz für sein DOC in Roermond erwachsen könnte. Das Verhindern von Konkurrenz ist kein gutes Motiv für ein solches Projekt. Zu hoffen bleibt nun, dass McArthur sich auch nachträglich als guter Verlierer erweist. Und die Outlet-Pläne in Lennep nicht selbst mit Klagen auszubremsen versucht.