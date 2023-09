Macher des Feierabendmarktes ziehen eine positive Bilanz

So geht es mit dem Feierabendmarkt in Remscheid weiter.

Von Peter Klohs

Remscheid. Auch letzten Feierabendmarkt der Saison in Lennep blieb es trocken: Wie sich Ingo Lückgen, Leiter der Remscheider Wirtschaftsförderung, am Donnerstagabend auf dem Alter Markt erinnerte, war der Erfolg des Formats auch dem „besten Sommerwetter“ während der drei vorigen Märkte geschuldet.

„Der Lenneper Feierabendmarkt ist ein von den Remscheidern sehr gut angenommenes Angebot“, waren sich die Organisatoren einig. Ingo Lückgen war mit seinem Kollegen Joachim Karp vor Ort, für die Gründerschmiede begleitete Nicole Haas den Abend, nur Vertreter des Zukunftsmanagements Lennep ließen sich entschuldigen. „Diese Mischung aus ungezwungenem Treffen, Programm für Kinder und Erwachsene und den kulinarischen Angeboten macht es aus“, war sich Haas sicher. „Schwerpunkt sind für uns Organisatoren die Gewerbetreibenden“, fügte sie hinzu.

Die Anzahl der Anbieter bliebe immer gleich und betrage zwischen 20 und 25 Ständen, wusste Ingo Lückgen zu berichten. „Aber die Anbieter selbst verändern sich. Manche sind bei allen vier Märkten dabei gewesen, manche, wie die Lenneper Pilgerfreunde, sind zum ersten Mal dabei.“ Kaum hatte er es ausgesprochen, begannen die „Sweet Sisters“, ein weibliches Gesangstrio aus Remscheid, mit ihrem swingenden Bühnenprogramm, das sie zum ersten Mal in ihrer Heimatstadt aufführten und das gebührend gefeiert wurde. Wer sich nicht für die mitreißende Musik interessierte, konnte zwanglos über den Feierabendmarkt schlendern, sich erlesene Weine beim Stand von Sapori di Casa gönnen, ein Lummer-Brötchen vom Restaurant Paella genießen, oder – wer es etwas deftiger mochte – eines der delikaten Frikadellenbrötchen des Café Sonntag probieren.

Lesen Sie auch Wo Helfer zum Helfen qualifiziert werden Wo Helfer zum Helfen qualifiziert werden Die Pilgerin mit tierischem Beistand Die Pilgerin mit tierischem Beistand

Kinder konnten sich von Nina Klumbis von „Glitzerpinsel“ schminken oder „tätowieren“ lassen. Die kleine Bar, Hüte von Hand, Die zwei Perlen, Mariechen, die Bergische Gewürzmanufaktur – das Angebot war reichhaltig. Denise Wendland, Inhaberin des Café Sonntag an der Hindenburgstraße und von Anfang an aktive Teilnehmerin am Feierabendmarkt, war sehr angetan von diesem Format und würde sich auch bei einer möglichen Wiederholung im kommenden Jahr beteiligen.

Geht es in Remscheid mit dem Feierabendmarkt 2024 weiter?

Ob sich eine Weiterführung des Feierabendmarktes 2024 durchführen lässt, sei jetzt noch nicht klar, sagte Lückgen. „Denn sehen Sie: Die Anbieter zahlen keine Standgebühren, und alles, was an Kosten anfällt – Strom, Wasser, Müllentsorgung – bezahlt die Stadt Remscheid. Wir werden uns kurzfristig mit der Stadt zusammensetzen und Resümee ziehen. Das muss in Ruhe bewertet werden.“ Auch eine Prognose war dem Leiter der Wirtschaftsförderung an diesem Abend nicht zu entlocken.

Die Begeisterung über die gelungenen Feierabendmärkte in Lennep war Nicole Haas jedoch anzumerken. „Die Veranstaltung trifft den Nerv der Zeit“, sagte sie. „Wir achten auf vielschichtige Angebote, auf eine lockere und gemütliche Atmosphäre, beziehen die Gastronomie gezielt mit ein und organisieren die Kinder- und Bühnenprogramme. Ich habe den deutlichen Eindruck, dass die Remscheider auf eine Fortsetzung des Formats hoffen.“