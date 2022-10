Pilgerfreunde stellen Tony-Cragg-Statue vor

Noch nicht ganz fertig: Der Munsterplatz wird umgestaltet und neu gepflastert. An diesem Mittwoch wird die neue Statue von Tony Cragg ihren Standort finden. Am Wochenende steht ein Fest auf dem Programm.

Am Mittwoch wird das neue Werk von Tony Cragg eingeweiht. Am Sonntag steigt dann das Skulpturenfest in der Lenneper Altstadt.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Wer am kommenden Sonntag, 23. Oktober, die Lenneper Altstadt besucht, kann sich bei einem Fest ein Bild von der neuen Statue machen, die an diesem Mittwoch feierlich eingeweiht wird. Sie stammt vom weltbekannten Künstler Tony Cragg und findet ihren Platz auf dem Munsterplatz. Das Werk geht in den Besitz der Lenneper Pilgerfreunde über, die passend zu dem Anlass Interessierte einladen, einen Blick auf die Sehenswürdigkeit zu werfen. Das Skulpturenfest am Sonntag beginnt um 11 Uhr und endet in den Abendstunden.

Der stellvertretende Vorsitzende Dr. Gerhard Wollnitz verspricht „viele Informationen, zwanglose Gespräche, Musik und Unterhaltung sowie vielfältige Speisen und Getränke“ bei einer Freiluftparty, bei der die Kunst im öffentlichen Raum gewürdigt wird.

So hat alles begonnen

Für den Vorsitzenden Hans-Willi Oberlis ist dies das glückliche Ende einer Geschichte, die ihren Anfang 2020 nahm. Damals sei der Kontakt zu Tony Cragg erfolgt, der sich bei einer Ortsbesichtigung bereiterklärte, ein Kunstwerk für den Munsterplatz zu erschaffen. Die Statue nimmt Bezug zur Pilgerbewegung, die in Lennep stark vertreten ist. „Es war Glück und Fügung, dass wir dafür Sponsoren gefunden haben“, blickt Oberlis zurück, der sich unter anderem beim Ehepaar Gerd-Hermann und Dr. Ingrid Lullic bedankt.

Dank gebühre aber vielen Menschen in Remscheid, die zu dem Projekt beigetragen haben. „Die Liste bei meiner Rede ist lang“, erklärt er mit Blick auf die Eröffnungsfeier an diesem Mittwoch, bei der es einen kleinen Sektempfang geben wird.

Das bietet das Bürgerfest am Sonntag

Wesentlich größer ist das Bürgerfest am Sonntag. „Wir bieten passend zum Jakobsweg kulinarische Spezialitäten aus Deutschland, Frankreich und Spanien an“, erklärt er über die Stände auf dem Alten Markt, der sich nur einen Steinwurf vom Munsterplatz entfernt befindet. Für die Speisen sind die Lenneper Gaststätten König von Preußen und La Paella sowie Georges Vidal vom Feinkostgeschäft La Pestaque aus Düren zuständig. „Er war schon beim Weinfest in Lennep dabei“, berichtet Oberlis. So lasse sich der Jakobsweg bis Santiago de Compostela kulinarisch nachvollziehen, ergänzt sein Stellvertreter Dr. Wollnitz.

Die Anlaufstation für Pilger in der Altstadt ist das Haus Berliner Straße 5. Im Lennep-Laden finden Interessierte eine Stempelstelle für Pilgerausweise vor, die dort ebenfalls erhältlich sind. Und nach wie vor bietet das Team im Geschäft zahlreiche Andenken an die Röntgenstadt an – die sich auch als Weihnachtsgeschenk eignen. Alte Aufnahmen von Lennep, Heimatliteratur von Wilhelm R. Schmidt, Kaffeetassen und T-Shirts sind nur Beispiele aus dem breiten Sortiment, die Hans-Willi Oberlis auflistet.

Zudem treten die Lenneper Pilgerfreunde auch wieder als Reiseveranstalter auf. Vom 18. bis 30. September 2023 ist eine weitere Gruppentour geplant, die Wanderungen auf dem spanischen Teil des Jakobswegs umfasst. Diesmal geht es von Calzadilla de la Cueza nach Cacabelos.

Zudem will der Verein auch im nächsten Jahr feiern. In der Veranstaltungsreihe Lenneper Sommer steht erneut das Pilgerfest an, das Hans-Willi Oberlis für den 23. Juli ankündigt. Und ganz bestimmt wird auch bei dieser Gelegenheit die Statue von Tony Cragg die Blicke auf sich ziehen, die in diesen Tagen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt.

Programm am Sonntag