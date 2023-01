Ideengeber für Lenneps Zukunft erhalten eine Anlaufstelle

Lenneps Zukunftsmanager David R. Froessler hat Büro bezogen – Rat ist auch im Internet erwünscht.

Remscheid. Das Haus Kölner Straße 10 soll sich als Ideenbörse entpuppen – für alle, die Impulse für Lennep beisteuern wollen. Zukunftsmanager David R. Froessler vom Düsseldorfer Fachbüro urbano hat in der Nachbarschaft zum Rotationstheater ein Büro eröffnet und setzt darauf, dass möglichst viele Interessierte vorbeischauen, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. „Einige waren schon da. So gab es unter anderem den Hinweis, dass im ehemaligen Hertie-Gebäude noch Etagen leer stehen. Hier ließe sich ein Fabrikverkauf einrichten mit Artikeln aus der regionalen Produktion, wurde angeregt“, nennt er ein Beispiel für die Themen, die zur Sprache kamen. Seit September ist Froessler im Auftrag der Stadt in Lennep unterwegs – auch, um Immobilienbesitzer mit potenziellen Mietern zusammenzubringen. In zwei Fällen habe er schon dazu beitragen können, weitere Leerstände zu verhindern. Eine Logopädie-Praxis habe sich angesiedelt, der Vertragsabschluss für ein Maklerbüro stehe kurz bevor.

Finanziert werden die Dienste des Zukunftsmanagers mit NRW-Mitteln, wie Baudezernent Peter Heinze berichtet. Während Corona hatte die Landesregierung ein Sofortprogramm für Innenstädte aufgelegt, um den weiteren Niedergang im Handel zu bremsen. David R. Froessler habe die erste Zeit seines bis Ende 2023 befristeten Engagements genutzt, die unterschiedlichen Persönlichkeiten im Ort kennenzulernen. „Ich würde ihn als Kontaktmonster beschreiben“, lobt Heinze die Aufgeschlossenheit des Zukunftsmanagers.

Er steht mit seinem Einsatz für Lennep nicht allein. Für ein Stadtteilentwicklungskonzept arbeiten die Fachbüros Stadtguut und Stadtraumkonzept zusammen. Dabei erkundigen die Fachleute vielfältige Aspekte erkundet, wie Henrik Freudenau vom letztgenannten Expertenteam erläutert. „Das Spektrum reicht von den Wegeverbindungen, Verkehrsfragen bis hin zu Tagestourismus und Wohnen.“ Auf der Grundlage der Analyse sollen konkrete Maßnahmen abgeleitet werden, für die es im Anschluss Fördergeld geben kann. Bis Oktober, so sein Ziel, will er Projekte auf der Grundlage erkannter Problemfelder vorschlagen.

Einfließen werden dabei auch die Erkenntnisse aus den Lennep-Konferenzen, die sich rund um die ehemaligen DOC-Flächen drehen, und Überlegungen für die Kölner Straße. Sie soll höhere Aufenthaltsqualität erhalten – mehr Raum für Fußgänger ist die Stoßrichtung für die Einkaufsmeile.

Bürgerbeteiligung auch beim neuen Entwicklungskonzept

Doch nicht nur hierbei setzt die Verwaltung auf Bürgerbeteiligung. Auch beim Entwicklungskonzept des Stadtteils können sich Ratgeber zu Wort melden – und zwar auf digitalem Weg im Internet. Andreas Huth, Abteilungsleiter der Bauverwaltung, weist in diesem Zusammenhang auf eine neue Homepage hin, die eine Ideenkarte enthält. Per Klick auf Straßenzüge oder Erholungsgebiete, wie den Talsperren, können Interessierte mitteilen, was sie sich für den jeweiligen Punkt im Lenneper Ortsgebiet wünschen. „Damit können wir noch einmal eine ganz andere Zielgruppe als bei den Lennep-Konferenzen erreichen“, erläutert Andreas Huth. Bis zum 5. März können alle, die möchten, auf diese bequeme Weise ihre Vorstellungen für das Stadtteilentwicklungskonzept einbringen und sich im Anschluss über die Pläne für Lennep auf dem Laufenden halten:

www.lennep-entwickeln.de

Sprechzeit

David R. Froessler bietet künftig freitags von 10 bis 16 Uhr Sprechstunden an. Wenn er in Lennep unterwegs ist, genügt ein Anruf – und er kommt zum Gespräch in sein Büro, Kölner Straße 10, Tel. (01 71) 8 69 61 86. Die nächste Lennep-Konferenz ist für den 3. März vorgesehen. Dabei können Interessierte diskutieren, was aus den Flächen werden soll, die dem Outlet-Center vorbehalten waren. Ort und Zeit werden noch bekanntgegeben.