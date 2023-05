Hunderte strömen zum Feierabendmarkt - Pläne für die Zukunft

Premiere stieß auf große Resonanz in der Lenneper Altstadt – Drei weitere Termine folgen in den kommenden Monaten.

Remscheid. Selten waren in den vergangenen Jahren so viele Menschen in der Lenneper Altstadt unterwegs wie am Donnerstagabend. Die einen lauschten den Klängen vom Duo Jan & Jascha, die ihre melodiösen Songs auf der Bühne vortrugen. Andere machten sich an den Ständen ein Bild vom Warenangebot, das diverse Händler mitgebracht hatten – von Mode bis zu Orchideen. Die meisten Besucher nutzten aber die Gelegenheit, mit Freunden und Bekannten bei einem kühlen Getränk ins Gespräch zu kommen. Kurzum: Die Premiere des Feierabendmarkts entpuppte sich als Erfolg.

Veranstalter zogen positives Fazit

Entsprechend hatte Inga Schumacher Grund zur Freude, die für die Remscheider Stadtverwaltung die Veranstaltung vorbereitet hatte. „Es ist hier sehr viel los. Und das Wetter passt“, sagte sie mit Blick auf einige Hundert Gäste, die im Laufe des Abends bei Sonnenschein auf dem Alten Markt verweilten. Dass so viele gekommen waren, wunderte Zukunftsmanager David R. Frössler, der bei der bei der Organisation mitgewirkt hatte. „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass so schnell so viele dabei sind“, zog er Bilanz.

Das Ganze sollte einen Impuls für die Geschäftswelt in der Altstadt setzen. Die Händler bekamen die Möglichkeit, Kunden auf sich aufmerksam zu machen. Bärbel Beck, Inhaberin vom Modehaus Johann, nutzte die Chance und präsentierte Bekleidung mit Lokalkolorit. Sie hatte unter anderem T-Shirts und Hoodies mit Liebeserklärungen an Lennep und das Bergische Land mitgebracht. „Parallel dazu haben wir das Geschäft geöffnet. Gerade Berufstätige und Kunden von auswärts haben so die Möglichkeit, sich in Ruhe umzuschauen“, erklärte Bärbel Beck.

Ihrem Beispiel folgten wenige. Nur vereinzelt standen in der Lenneper Altstadt am Donnerstagabend die Ladentüren offen. „Mancher wartet erst einmal ab – und beobachtet, ob sich die verlängerte Öffnungszeit lohnen könnte“, berichtete Zukunftsmanager Frössler. Er hoffe, dass bei den nächsten drei Auflagen des Marktes mehr Händler mitmachen und zum Einkaufsbummel einladen.

Dabei war auch Ungewöhnliches zu entdecken – etwa Mittelalter-Accessoires, die Katrin und Christian Erkes vorstellten. Sie waren aus ihrem Geschäft an der Waldstraße in Remscheid ausgeschwärmt, um auf dem Alten Markt Met, Armreife und sonstiges Zubehör zu verkaufen. Riesenerlöse erwarte er davon nicht, stellte Christian Erkes fest. „Es geht da eher um Publicity. Wir wollen bekannter werden. Denn nicht jeder weiß, dass es uns gibt“, fügte er hinzu. Unter anderem biete das Team für Fans der Mittelalter- und Wikinger-Szene ein besonderes Angebot. „Wir fertigen Gewandungen auf Maß an nach Schnittmustern, die historisch belegt sind.“

Einen Steinwurf entfernt blickten Interessierte auf Farbenpracht – am Stand der Orchideengärtnerei Cornelia Neuhaus aus Hückeswagen. „Wir werden nach dem ersten Markt Bilanz ziehen, ob es sich für uns lohnt, hier mitzumachen“, berichtete Mitarbeiterin Birgit Schluszus. Ihr erster Eindruck sei, dass die meisten Besucher eher gekommen waren, um sich zu treffen und miteinander zu plaudern. Dies hatte auch Modehändlerin Bärbel Beck beobachtet. „Viele haben sich hier verabredet. Und die Stimmung ist wirklich schön und harmonisch“, merkte sie an.

Für Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz, der den Feierabendmarkt eröffnet hatte, war der Start gelungen. „Eine runde Geschichte. Die Lenneper verstehen es, eben zu feiern.“

Der Markt

Termine: Es gibt drei weitere Termine: Am 15. Juni, 20. Juli und 21. August wird er in Lennep wiederholt. Danach wollen die Veranstalter eine Bilanz ziehen, ob er ab 2024 nach Vorbild der Nachbarstädte zu einer festen Einrichtung wird.

Organisation: Mitorganisiert wurde er von Nicole Haas von der Gründerschmiede, die Unternehmer aus der Gründerszene auf die Aktion aufmerksam machte.

Hintergrund: Das Projekt hatten SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP in der Bezirksvertretung Lennep angeregt. Bereits vor einigen Jahren hatte die CDU einen Feierabendmarkt für die Altstadt ins Gespräch gebracht.