H2O bietet nun alles für die Schönheit

„Spa 2 O“ hat eine neue Pächterin.

Remscheid. Es gibt gute und schlechte Nachrichten aus dem H 2 O in Lennep. Die schlechte zuerst: Das Badeparadies an der Hackenberger Straße bleibt am Samstag (2.9.2023) zu. Der Grund ist abermals der Personalmangel – wie fast in jeder Branche aktuell. Zuletzt hätten sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krank gemeldet, berichtet Betriebsleiter Christian Liese. Und da auch im H 2 O Fachangestellte für Bäderbetriebe rar sind, muss die Badelandschaft heute geschlossen bleiben. Der Saunabereich ist jedoch nicht davon betroffen. Er ist von 10 bis 23 Uhr geöffnet. Am morgigen Sonntag können Groß und Klein dann aber wieder ins Nass springen.

Das Soleaußenbecken wird bald wiedereröffnet

Die gute Nachricht: Der Wellnessbereich, das Spa 2 O, ist wieder geöffnet. Mit Kyriaki-Sofia Apostolidou wurde eine neue Pächterin gefunden. Sie bietet Massagen, Naturkosmetik und Schönheitsprodukte wie Cremes und Öle. Noch ist dieser Bereich über die Saunalandschaft erreichbar. Künftig wolle man jedoch einen Zutritt auch für externe Gäste schaffen, die dann nur zu den Anwendungen von Kyriaki-Sofia Apostolidou kommen, erklärt Christian Liese. Derzeit sei alles noch ein wenig im Aufbau. Das betrifft auch die Terminbuchung. Diese ist aktuell nur vor Ort möglich oder unter Tel. 02191-164969. Bald soll aber der Anschluss an das Online-Buchungssystem über die Website erfolgen.

Kyriaki-Sofia Apostolidou (51) erfüllt sich mit dem Spa 2 O einen Traum. Die gebürtige Kölnerin verbrachte ihre Schulzeit in Griechenland, kam nach Deutschland zurück und machte in Wuppertal ihre Ausbildung zur Fachkosmetikerin. Seitdem arbeitet sie selbstständig – erst in Griechenland, dann in Solingen und nun in Lennep, wo sie vielleicht auch bald hinziehen will.

Wie wichtig ist heute eine Wellnessabteilung für ein Badeparadies? „Total wichtig“, sagt Christian Liese. Eine Saunaanlage in dieser Größenordnung brauche mindestens zwei Zusatzangebote, meint der Betriebsleiter: eine Gastronomie und einen Wellnessbereich, der genauso wichtig sei wie die Aufgüsse und der Ruhebereich. „Das rundet es ab.“ In der Gastronomie im Saunaparadies gibt es breite Auswahl an gesunden, leichten und vitaminreichen Gerichten wie Salate, Steakvariationen oder fruchtige Shakes.

Die Saunalandschaft verfügt über elf Saunen und Dampfbäder mit eigenen Aufguss- und Pflegritualen, vier Ruhebereiche mit eigenen Schwerpunkten und ein sieben Meter hohes und 40 Meter langes Gradierwerk im Außenbereich, an dem man gesunde Seeluft einatmen kann.

Übrigens: Die Sanierungsarbeiten am Soleaußenbecken sind laut Christian Liese in den letzten Zügen. Er hofft, dass der salzige Badespaß im Außenbereich in zwei Wochen wiedereröffnet werden kann. Aktuelle Informationen, Aufgussplan & Co. gibt es auf der Internetseite.

www.h2o-badeparadies.de