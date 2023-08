Familienfest, Kaschämm-Konzert und verkaufsoffener Sonntag

Veranstaltungsreihe bietet bis 3. September noch diverse Aktionen in der Altstadt – SG Hackenberg feiert 50-jähriges Bestehen.

Remscheid. Das Jubiläumskonzert der Band Kiesberch am nächsten Samstag läutet die Schlussakkorde des Lenneper Sommers ein, der bis zum 3. September noch einiges zu bieten hat: vom Familienfest der Lenneper Turngemeinde über die große Jubiläumsparty der SG Hackenberg mit der Kölschen Gruppe Kaschämm bis hin zum verkaufsoffenen Sonntag, für den das Fest „Rund um die Kartoffel“ die Kulisse bietet. Hier ein Überblick, worauf sich die Gäste in der Altstadt in den nächsten Wochen freuen können.

Wann steigt das Familienfest der Turngemeinde?

Am kommenden Sonntag, 20. August, will der Verein die Menschen in der Altstadt buchstäblich in Bewegung versetzen. Insbesondere an die Kinder richten sich vielfältige Spaß- und Mitmachaktionen: von der Hüpfburg bis zur Mini-Olympiade. Für 12 bis 18 Uhr kündigen die Gastgeber ein „sportliches Bühnenprogramm“ an. Bereits um 11 Uhr steht dort ein Familiengottesdienst an, ein Konzert des Lenneper Blechbläserensembles und des Gospelchors Just for fun beendet den Familientag um 18 Uhr.

Wann kommt die Band Kaschämm nach Lennep?

Beim großen Fest zum 50-jährigen Bestehen der SG Hackenberg am Samstag, 26. August, ist es soweit. Die populäre Coverband bringt Kölsche Gassenhauer mit, wofür die Bühne verbreitert wird. Das ist die erste Aufgabe, die der Vorsitzende Joachim Weber, Geschäftsführerin Beate Wagemann und ein rund 50-köpfiges Helferteam leisten müssen. „Es ist unser erstes Fest in der Altstadt. Zum Glück sind die Vertreter von Lennep Offensiv sehr hilfsbereit“, lobt Weber den Vorstand des Marketingvereins. Der Eintritt ist frei. Um einen Teil der Kosten zu decken, müssen sich jedoch die Besucher beim Getränkekauf mit einem Jubiläumsbecher eindecken. Preis: 3 Euro. Es ist ein Andenken mit Nutzwert. „Wer will, kann den Becher dann zu unseren nächsten Veranstaltungen mitnehmen.“ Kaschämm geben am Abend ihr Konzert. Im Rahmenprogramm sorgt DJ-Bert aus Köln für Stimmung. Und natürlich gibt es Leckeres vom Grill und kühle Getränke.

Wann steht der verkaufsoffene Sonntag an?

Die Antwort kennt Dr, Gerhard Wollnitz, Vize-Vorsitzender von Lennep Offensiv: „Am 3. September liefert unser Fest ‚Rund um die Kartoffel‘ den Rahmen.“ Es beginnt um 11 Uhr auf dem Alten Markt, die Geschäfte sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Markt verspricht Kartoffeln frisch vom bergischen Acker, Deftiges wie Reibekuchen oder Backfisch, Obst, Blumen oder Spezialitäten aus dem Spreewald. Zudem kündigen die Veranstalter ein Gewinnspiel an. Es gilt Fragen, rund um Lennep und die Kartoffel zu beantworten. 16 Einkaufsgutscheine werden verlost. Wer gewinnen möchte, muss um 17 Uhr an der Bühne erscheinen.