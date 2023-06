Hasenberg könnte Frischmarkt erhalten

Gewag führt Verhandlungen mit Interessenten. Das Geschäft steht seit zehn Jahren leer.

Remscheid. Die Menschen in Hasenberg können Hoffnung schöpfen, dass sich im Ort wieder ein Lebensmittelgeschäft ansiedelt. Wie bei einer Ortsbesichtigung der Lenneper Bezirksvertretung (BV) am Mittwochabend verlautete, führt das Wohnungsunternehmen Gewag Verhandlungen mit dem Betreiber des Frischmarkts im Südbezirk, der sich für ein leerstehendes Ladenlokal interessiert. Der 250 Quadratmeter große Gebäudetrakt befindet sich in einer Ladenzeile am Hasenberger Weg – und ist seit zehn Jahren verwaist.

Thomas Kühn, zuständiger Abteilungsleiter bei der Gewag, würde sich freuen, wenn es mit einem Vertragsabschluss klappen würde. Denn: Die Chancen, dass Hasenberg wieder ein Lebensmittelgeschäft erhält, galten bis zuletzt als eher gering. „Das Einkaufsverhalten hat sich geändert“, sagte er. „Die meisten Bewohner fahren für den Wocheneinkauf mit dem Auto zu den Supermärkten.“ Dennoch wisse er um die emotionale Bedeutung, Einkaufsmöglichkeiten vor der Haustür vorzufinden.

Diese wieder zu eröffnen, sei der Gewag zwar ein Anliegen. Aber: Das Unternehmen müsste in die Immobilie beträchtlich investieren, um den Betrieb zu ermöglichen. „Da kommt eine Liste mit vielen Kleinigkeiten zusammen – etwa bei der Elektrik.“ Zudem gelte es, eine Hebebühne, die zur Anlieferung der Waren genutzt wird, instandzusetzen. „Der Aufwand ist erheblich“, stellte Thomas Kühn fest, der in Hasenberg rund 1200 Gewag-Wohnungen zählt.

Dem leerstehende Friseursalon wird bald neues Leben eingehaucht

Deren Bewohner stehen nicht nur beim ehemaligen Lebensmittelgeschäft vor verschlossenen Türen. In dessen Nachbarschaft sind auch die Zeiten einer Bäckerei und einer Anlaufstelle der Stadtsparkasse vorbei. Zuletzt schloss ein Friseursalon seine Pforten. Einzig ein Kiosk ist in der Häuserzeile übriggeblieben, den es zu schützen gilt, wie Thomas Kühn hervorhob.

Begrüßt wurde er unter anderem von Vertretern der Interessengemeinschaft (IG) Hasenberg, die zuletzt mangelnde Kommunikation mit dem Unternehmen beklagt hatten. „Aber wir sollten nun nach vorne schauen. Es nutzt nichts, Erbsen der Vergangenheit zu zählen“, erklärte Vorstandsmitglied Rainer Hoffmann, der es als großartig bezeichnete, „was jetzt passiert“.

Nebenbei wurden bei der Ortsbesichtigung Ideen geboren. So könnte die Anlaufstelle der Stadtsparkasse, die noch an das Geldinstitut vermietet sei, zum Treffpunkt oder zu einer kleinen Ausstellungsfläche werden, wie es am Rande des Treffens hieß. Der leerstehende Friseursalon hat unterdessen einen neuen Pächter gefunden. „Es ist ein Handwerksbetrieb“, berichtete Thomas Kühn, der andeutete, dass sich das Interesse an den rund 30 Quadratmeter großen Einheiten eher in Grenzen hält.

In der Vergangenheit gab es mehrere Anläufe das Geschäft zu beleben

Aber immerhin: Für das ehemalige Lebensmittelgeschäft zeichnet sich eine Perspektive ab. „So weit waren wir jedenfalls noch nie“, bilanzierte Rainer Hoffmann mit Blick auf die Überlegungen aus der Vergangenheit, zum Beispiel eine Genossenschaft für die Lebensmittelversorgung in Hasenberg zu gründen.

Lenneps Bezirksbürgermeister Markus Kötter (CDU) bezeichnete die Verhandlungen als „gute Nachricht vor Beginn der politischen Sommerpause“. Er hoffe darauf, dass die möglichen Vertragspartner bis zur nächsten Sitzung der BV am 20. September eine Einigung erzielen. „Es wäre mehr als schön, wenn dies gelingen würde“, stimmte ihm der SPD-Sprecher in der Bezirksvertretung Jürgen Kucharczyk mit Blick auf die fehlende Nahversorgung zu.

Interessengemeinschaft

Die Interessengemeinschaft Hasenberg wurde 1972 aus der Taufe gehoben und setzt sich seither für die Belange des Lenneper Ortsteils ein. Am Wochenende startete sie ein Sommerfest – offenbar mit großem Erfolg. 758 Liter Bier wurden ausgeschenkt, 600 Würstchen verkauft, heißt es von den Gastgebern, die von einer harmonischen Party sprechen.