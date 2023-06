So sieht die Stadt Montabaur das eigene Outlet

In der nächsten Woche entscheidet der Stadtrat über das Investment der Familie Dommermuth in Lennep.

Remscheid. In Montabaur lässt man auf die Dommermuths nichts kommen. Vater Ralph, Gründer, Chef und Mehrheitsaktionär des Milliarden-Imperiums United Internet, ist dort aufgewachsen und geblieben. Trotz des kometenhaften Aufstiegs seines Unternehmens. Bruder Rainer führte die Geschäfte im Fashion Outlet Center, das die Dommermuths 2015 in der Stadt eröffnet hatten. Bis dann Sohn Philipp (36) übernahm. Der schickt sich nun an, in Lennep ein zweites Outlet zu errichten. Soll die Stadt Remscheid seinem Bauvorhaben zustimmen?

„Unsere Zusammenarbeit mit der Familie Dommermuth ist fruchtbar“, heißt es im Rathaus des 12.500 Seelen-Städtchens: „Vor allem die Gastronomie profitiert stark von den Shopping-Gästen.“ Doch es gibt auch kritische Stimmen: Gerade verdoppele das Fashion Outlet seine eigentlich auf 10.000 Quadratmeter beschränkte Verkaufsfläche und grabe mit erweitertem Sortiment den noch existierenden Einzelhändlern das Wasser ab. Und: Rund um das Center sei ab der Abfahrt von der A 3 das Verkehrschaos regelmäßig perfekt.

„Die Entfernung zur Innenstadt ist das A und O.“

„Auf beides sollte die Stadt Remscheid Acht geben“, sagt die Buchhändlerin Anja Müller mit Geschäft im mittelalterlichen Stadtkern von Montabaur. Die 57-Jährige saß für die CDU im Rat der Kreisstadt im Westerwald. Dazu führte sie zuletzt den Vorsitz der örtlichen Werbegemeinschaft. Beide Ehrenämter hat sie aufgegeben. Aus Enttäuschung über ihre Stadt, die es nicht verstanden habe, den Einzelhandel vom Factory Outlet profitieren zu lassen.

Auch in ihrer Stadt gebe es deshalb Leerstände, von denen wie in der Remscheider Innenstadt die meisten von Dönerbuden oder Handyshops gefüllt werden. Als Hauptproblem in Montabaur gilt die Entfernung. Das Fashion Outlet Center liegt rund einen Kilometer von der mittelalterlichen Innenstadt entfernt. Zu weit, sagt Anja Müller. Zu wenige Shoppingtouristen nähmen den Weg auf sich. Da sei der Stadtkern von Lennep im Vorteil, schätzt die Buchhändlerin: „Die Entfernung ist das A und O.“

Und nicht nur das. Den Remscheidern rät die ehemalige Kommunalpolitikerin, verbindlich und dauerhaft festzuschreiben, was im Outlet zu haben sein wird. Und was nicht. Hintergrund: In der Diskussion um den Ausbau in Montabaur geht es aktuell auch um die Frage, ob es darin künftig auch Tee, Porzellan oder Spielsachen zu kaufen geben soll.

Nicht nur in Montabaur selbst, sondern auch in den umliegenden Städten Limburg, Neuwied und Koblenz wird das mit Skepsis gesehen. Die örtlichen Handelsverbände rechnen mit deutlichen Umsatzverlusten. Die Stadt Montabaur will die Erweiterung dennoch genehmigen.

Sie sieht vor allem positive Effekte auch für die Umlandgemeinden. „Wichtig dafür sind die richtigen Konzepte“, sagt Oliver Krämer, frisch gebackener Citymanager der Kreisstadt im Westerwald. Dazu gehöre es, „die Menschen dort abzuholen, wo sie sich aufhalten, und auf das touristische Angebot hinzuweisen“. Auch in Lennep soll es das geben. Oliver Krämer prophezeit auch den Remscheidern deshalb eine fruchtbare Zusammenarbeit. „Wir sitzen oft mit Philipp Dommermuth zusammen, um den Einzelhandel zum Beispiel bei verkaufsoffenen Sonntagen mitzunehmen“, sagt Oliver Krämer. „Alle sollen gewinnen. Allerdings funktioniert das nur, wenn alle zusammenarbeiten.“

Auch daran mangelte es in Montabaur augenscheinlich das ein oder andere Mal. „Unsere Innenstadt“, sagt einer, der sein Geschäft bald schließen will, „ist nicht zuallererst am Outlet, sondern an der Uneinigkeit ihrer Einzelhändler gescheitert.“

Treffen von Investor und FCR

Die FCR-Vertreter Ralf Niemeyer und Thorsten Greuling haben Philipp Dommermuth zu dem vereinbarten Gespräch getroffen. Danach äußert der Outlet-Investor Verständnis für die Sorgen der Fußballer. Nach einem Abriss des Röntgen-Stadions fehlt dem FC Remscheid die Sportstätte, wenn er in eine höhere Liga aufsteigen sollte. „Das ist eine Situation zwischen Stadt und Club“, sagt Dommermuth, stellt aber auch klar: „Das Stadion wird nicht morgen abgerissen, sondern frühestens, wenn wir die Baugenehmigung erhalten. Das heißt, alle Beteiligten haben ungefähr zwei Jahre Zeit, eine Lösung zu erarbeiten.“