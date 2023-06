Outlet: Die Vertragsverhandlungen sind beendet

Die Verwaltungsspitze will Ergebnisse bekanntgeben.

Remscheid. An diesem Mittwoch will die Verwaltungsspitze Ergebnisse der Verhandlungen mitteilen, die sie mit dem Outlet-Investor Philipp Dommermuth geführt hat. Es geht um die Zukunft großer Flächen in Lennep: Auf dem Kirmes- und Jahnplatz sowie im Röntgenstadion soll das Center entstehen. Dazu ist aber zunächst am 19. Juni ein Grundsatzbeschluss im Stadtrat nötig. Dazu beginnen sich die Fraktionen zu positionieren.

Die SPD, die Dommermuth zu Gast hatte, signalisiert Zustimmung für die neuen Outlet-Pläne. 60 Parteifreunde konnte der Vorsitzende Jörg-Dieter Krause bei dem Treffen mit dem Investor begrüßen. „Dass das Outlet eine große Chance für Remscheid ist, stand bei dieser Veranstaltung nicht in Abrede“, heißt es in der Mitteilung der SPD. Die Diskussion habe sich eher um das Wie als um das Ob gedreht. Überzeugend seien die Ausführungen für eine möglichst ressourcenschonende Planung gewesen, die unter anderem die Nutzung von Regenwasser für die Bewässerung „grüner Oasen“ vorsähen. Dass von den 1600 geplanten Parkplätzen 500 über eine E-Ladestation verfügen sollen, zeige, dass der Investor die Trends der Zukunft bereits berücksichtige.

Positiv seien auch die Pläne, das gastronomische Angebot im Outlet nicht in der Nähe der Altstadt anzusiedeln, so dass die Besucherinnen und Besucher einen Anreiz hätten, auch die Lenneper Restaurants aufzusuchen. Dass der Outlet-Betreiber die Vermarktung der Region ebenfalls offensiv angehen werde, hätten die Zuhörer ebenso mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen.

CDU-Fraktionschef Markus Kötter will zunächst mit seinen Parteifreunden die Unterlagen mit den Verhandlungsergebnissen studieren, wie er auf RGA-Anfrage erklärt. „Wir müssen uns erst einmal ein Bild machen“, sagt er. Allerdings gelten die Christdemokraten als Befürworter des Großprojekts und stimmten stets für das Designer Outlet Center (DOC) von Investor McArthurGlen, das vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gescheitert ist.

Lesen Sie auch Outlet Center: Investor Dommermuth will sofort bauen Outlet Center: Investor Dommermuth will sofort bauen Lennep Offensiv empfängt Investor Dommermuth Lennep Offensiv empfängt Investor Dommermuth

Kötter verweist darauf, dass der neuerliche Grundsatzbeschluss zunächst einmal der Startschuss für die weiteren Planungen sei. „Das bedeutet, dass eine Riesenlitanei an Gutachten in Auftrag gegeben wird und dass es zur Beteiligung der Bürger und der Behörden kommt.“ Danach folge der „politische Abwägungsprozess“. Entscheidend sei der Satzungsbeschluss, der am Ende des Verfahrens bei dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan steht. Als positiv bewertet er, dass die Verwaltung am Mittwoch die Entscheidungsgrundlage liefere. So habe die CDU-Fraktion Zeit, am kommenden Montag über das Verhandlungsergebnis zu beraten.

Linkspartei fordert maximale Transparenz

Mit einem Katalog von mehr als 20 Nachfragen meldet sich derweil die Linkspartei zu Wort, die bereits die Ansiedlung des Designer Outlet Centers ablehnte. Unter anderem will die Fraktion wissen, wie die Verwaltung die Auswirkungen des Centers auf den bestehenden Einzelhandel einschätzt und ob gewährleistet sei, dass der Verkehrslärm die zulässigen Höchstwerte nicht überschreitet. Antworten darauf erwartet die Linke bereits bei der kommenden Sitzung der Lenneper Bezirksvertretung am 15. Juni – und fordert dabei „maximale Transparenz und Beteiligungsoptionen“.

Die Ansiedlung eines Outlet Centers in Lennep werde aufgrund der geplanten Dimension nicht nur den Stadtteil nachhaltig verändern, sondern auch weitreichenden Einfluss auf die Innenstadt und die gesamte Region haben, erklärt die Ratsfraktion. Um eine fundierte Entscheidung über solch ein „Jahrhundertprojekt“ treffen zu können, müssten die politischen Entscheidungstragenden zwingend vor einem Grundsatzbeschluss über alle Absprachen, Vertrags- und Planungsdetails, Chancen, Risiken und Alternativen informiert werden.

Die BV Lennep tagt am Donnerstag, 15. Juni, ab 17.30 Uhr, in der Hilda-Heinemann-Schule, Hackenberger Straße 117, der Rat am Montag, 19. Juni, ab 16.15 Uhr im Rathaus.