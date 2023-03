Outlet-Center lässt Jahre auf sich warten

So könnte das neue Outlet in Remscheid von oben aussehen.

Nach einem Ratsbeschluss folgen diverse Verfahrensschritte – Klagen könnten den Baubeginn bis 2031 verzögern.

Remscheid. Es ist ein weiter Weg, bis ein mögliches Outlet-Center in Lennep verwirklicht werden kann. Dies ist die Kernaussage von Baudezernent Peter Heinze mit Blick auf die Zeitschiene, die das Großprojekt vor sich hätte.

Zwei Investoren interessieren sich für dessen Umsetzung: Der Unternehmer Philipp Dommermuth, der ein Center in Montabaur betreibt, und die internationalen Outlet-Experten von McArthurGlen, die bis 2022 die Pläne für Lennep vorantrieben und damit im Bundesverwaltungsgericht Leipzig scheiterten. „Wir werden mit beiden bis Ende Mai nach Treu und Glauben verhandeln“, kündigt Heinze an. Dabei werde es auch um die Machbarkeit der jeweiligen Vorhaben gehen.

Das aber ist nur der Auftakt für ein Verfahren, das Jahre in Anspruch nehmen wird. Dabei sei zunächst die Remscheider Politik am Zug, einen Grundsatzbeschluss zu treffen, ob ein Outlet-Center denn überhaupt verwirklicht werden soll. Dazu seien umfangreiche Beratungen in den Fachausschüssen nötig, ehe der Rat die finale Entscheidung trifft. Wann das sein könnte, sei aus heutiger Sicht ungewiss: „Denn es ist ja auch denkbar, dass es zu dem Thema eine Bürgerbefragung geben wird“, führt Heinze an. Dies würde das Ganze weiter verzögern.

So oder so: Wenn es zu einer Entscheidung für das Center kommt, muss die Verwaltung im Anschluss mit Hochdruck daran arbeiten, einen neuen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen, der dann erneut vom Stadtrat verabschiedet werden muss. „Das wird zwei Jahre in Anspruch nehmen“, erklärt der Dezernent. Parallel dazu gilt es, Fachbüros damit zu betrauen, Gutachten neu zu schreiben oder zumindest zu aktualisieren. Da geht es um Artenschutz im Baugebiet Röntgenstation, Jahn- und Kirmesplatz ebenso wie um die Frage, ob Lennep die zusätzlichen Verkehrsströme verkraften kann. Dazu hat es bereits Vorarbeiten gegeben: Unter anderem wurde die Kreuzung Ring-/Rader Straße so konzipiert, dass sie den Kundenverkehr bewältigen könnte. Zudem habe sich das Verkehrsaufkommen seit Beginn der Corona-Pandemie generell verändert – eher zu weniger, statt mehr Fahrzeugen: „Wir erleben ja weiterhin einen Trend zum Homeoffice“, erklärt Heinze. Es seien auch in Lennep weniger Menschen im Berufsverkehr unterwegs als vor Corona. Und auch das Einkaufsverhalten habe sich weiter gewandelt. „Statt in die Innenstadt zu fahren, kaufen viele Menschen weiterhin verstärkt im Internet ein.“

Was sie allerdings aus den vier Wänden lockt, soll das besondere Einkaufserlebnis sein, das ein Outlet Center verspricht. Dies aber kann in Lennep erst realisiert werden, wenn der neue Bebauungsplan etwa im Jahr 2026 in Kraft tritt – und dann ein Investor die Baugenehmigung bekommt. McArthurGlen hatte sie seit April 2017. Umgesetzt wurde das Vorhaben aber nicht: Klagen richteten sich gegen das Projekt, so dass der Konzern auf den Ausgang entsprechender Gerichtsverfahren warten musste. Im Oktober 2020, also dreinhalb Jahre später, scheiterte es am Oberverwaltungsgericht in Münster. Im Februar 2022 bestätigte das Bundesverwaltungsgericht, das die Einschätzung der Juristen in Münster richtig war, wonach der Bebauungsplan für das Designer Outlet Center keine Rechtskraft entfaltete. Da waren fünf Jahre nach der Baugenehmigung vergangenen.

Bezogen auf die neuen Pläne, auf die einzelnen Verfahrensschritte – und erneuter Gerichtsprozesse in zwei Instanzen – wäre dann das Jahr 2031 gekommen, bis der Bau beginnen kann. Dieser soll zwei Jahre in Anspruch nehmen, wie Philipp Dommermuth ankündigte. Trotzdem: Bei allen Unwägbarkeiten zeigt sich Peter Heinze von den positiven Effekten eines Outlet-Centers überzeugt. „Es bietet Riesenchancen. Aber es gibt keine Chancen, ohne Risiken.“

Die Fläche

Drei Flächen sollen für das Outlet-Centergenutzt werden: das Röntgen-Stadion, der Jahnplatz und der Kirmesplatz. Dazu wurde bereits die Feuerwache verlegt und die katholische Grundschule Am Stadion verlagert. Hier soll nun vorübergehend eine Erstunterkunft für geflüchtete Menschen entstehen. Die alte Feuerwache ist als Treffpunkt für Lenneps Vereine im Gespräch.

Standpunkt von Frank Michalczak: Plan B muss her

Seit mehr als einem Jahrzehnt beschäftigt sich die Stadt Remscheid mit der Ansiedlung eines Outlet-Centers in Lennep. Das Einkaufsparadies stieß bei einer überwältigenden Mehrheit im Stadtrat auf Zustimmung – bis 2022 das vorläufige Aus für das Großprojekt vom Bundesverwaltungsgericht Leipzig besiegelt wurde.

Befürworter sehen nach dem überraschenden Comeback für die Pläne nach wie vor großartige Perspektiven für Remscheid und die Region mit dem Center verbunden. Aber: Auch sie müssen mit erheblichen Risiken rechnen, die vor allem mit dem Faktor Zeit verbunden sind.

Es muss nicht sein, dass sich erneut Klagen gegen das Vorhaben richten. Es ist aber nicht unwahrscheinlich. Und wenn es so kommt, droht Lennep eine weitere Hängepartie – und jahrelanger Stillstand. Deshalb sollten die Verantwortlichen etwas entwickeln, das es bei den bisherigen Outlet-Plänen offenbar nicht gab und nun mühselig entwickelt werden sollte: einen Plan B.