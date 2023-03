DOC Remscheid: Mc ArthurGlen ist raus

Projekt in Lennep

Nur noch 1 Investor hat Interesse: Rückzug von McArthur Glen, die Betreiber des Outlets in Roermond überlassen Philipp Dommermuth in Lennep das Feld.

Remscheid. Wie die Stadt aktuell mitteilt, hat Mc ArthurGlen am Freitag, 17. März 2023, über seinen Anwalt zunächst telefonisch und anschließend in einer schriftlichen Nachricht dem Remscheider Oberbürgermeister mitgeteilt, dass sich MGE Remscheid SiteCo S.à r.l. nicht weiter am Verfahren für ein neues Designer-Outlet Center in Remscheid-Lennep beteiligt. Sie wird kein Angebot bis zum 21. März 2023 abgeben.

„Wir haben die Möglichkeit geprüft, ob ein neues Projekt in Remscheid entwickelt werden kann, haben uns aber entschieden, angesichts der Unwägbarkeiten des Planungsverfahrens keine weiteren Investitionen zu riskieren. In den letzten 10 Jahren haben wir, die McArthurGlen Group, gerne mit der Stadt zusammengearbeitet. Es ist aber nunmehr an der Zeit, einem neuen Investor die Chance zu geben, dieses Projekt zu entwickeln“, so Gary Bond, Joint Managing Director der McArthurGlen Group.

Oberbürgermeister Mast-Weisz hat Gary Bond für sein langes Interesse an der Ansiedlung eines Outletcenters in Remscheid gedankt: „Über 10 Jahre sind Stadt und McArthur einen gemeinsamen, leider aber im Ergebnis erfolglosen Weg gegangen. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 25. Januar 2022 war für Stadt und Investor gleichermaßen enttäuschend. Die gemeinsamen Gespräche und Verhandlungen in den vergangenen 10 Jahren waren immer von gegenseitiger Wertschätzung gekennzeichnet. Dass McArthur angesichts der gemachten Erfahrungen und mit Blick auf die geänderten Rahmenbedingungen von einem weiteren Interesse Abstand nimmt, ist bedauerlich.“

Die Stadt wird jetzt die Verhandlungen mit dem Investor Phillip Dommermuth intensiv fortsetzen. Ziel sei es weiterhin, die große Chance zu nutzen, mit der Ansiedlung eines Outletcenters Remscheid überregional eine wichtige Marke zu geben und Tourismus, Handel und Beschäftigung zu stärken, wie die Stadt heute in einer Pressemitteilung schreibt. -red-

