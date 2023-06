Herr Dommermuth, warum tun Sie sich das eigentlich an?

Bergische Wirtschaft

Der 36-Jährige möchte in Lennep seine Idee von einem ökologischen Outlet-Center verwirklichen.

Remscheid. Das Lyceum Alpinum im bündnerischen Zuoz ist eine der renommiertesten Privatschulen der Schweiz. Gegründet 1904 als Höhenluftanstalt für schwächelnde Knaben gingen daraus später so starke Männer wie Ferdinand Piëch, Gunther Sachs und Graf Anton von Faber-Castell hervor. Sechs Tennisplätze, ein Cricketfeld und ein Golfplatz stehen den Zöglingen zur Verfügung. Skifahren geht auch. St. Moritz liegt um die Ecke. Das alles hat seinen Preis. Eltern, die ihre Sprösslinge ins Lyceum Alpinum schicken, müssen schon 60.000 Euro pro Jahr erübrigen.

„Das klingt schon sehr nach Klischee“, weiß Philipp Dommermuth. Doch vom Schulgeld abgesehen war Vater Ralph Dommermuth, Gründer der Firma 1&1 und mit einem Vermögen von annähernd 6 Milliarden Dollar einer der reichsten Männer der Welt, weit weniger spendabel. „Schule und Ausbildung waren ihm wichtig, alles andere musste ich mir selbst verdienen“, erzählt Sohn Philipp. Als 14-Jähriger jobbte er auf dem Bau: „ein Knochenjob“. Später sparte er für das erste eigene Auto. „Das war wie bei anderen Familien auch“, sagt Philipp Dommermuth: „Nicht abzuheben, war meinen Eltern wichtig.“

Tatsächlich kommt der heute 36-jährige Spross des Vorstandsvorsitzenden und Mehrheitsaktionärs der United Internet AG mit Sitz im rheinland-pfälzischen Montabaur ganz anders daher als ein verzogener Milliardärssohn. Das trug ihm, der in Remscheid-Lennep seine Idee von einem ökologischen Outlet-Center verwirklichen will, bereits bei seinem ersten Auftritt im Stadtteil viele Sympathien ein.

In Jeans und Pulli präsentierte sich der Mann, der im Familienunternehmen für die Outlet-Entwicklung zuständig ist, als bodenständig, nahbar und beinahe jungenhaft. Und damit so ganz anders als die glatten Outlet-Investoren von McArthur Glen in ihren dunklen Nadelstreifen-Anzügen.

„Der passt nach Remscheid“, befand danach eine Frau mittleren Alters und hatte den „Jungen aus dem Westerwald“, wie Philipp Dommermuth sich in ironischer Selbstdistanzierung zu dem angloamerikanischen Outlet-Riesen selbst nannte, prompt in ihr mütterliches Herz geschlossen.

„Den ganzen Tag Cocktails zu schlürfen, das ist doch nicht der Sinn des Lebens.“

Dass sein erster Auftritt in Lennep so enden würde, hatte der Investor nicht vorausgesehen: „Ich wusste ja nicht, ob vielleicht doch Eier fliegen.“ Stattdessen gab es viel warmen Beifall für seine Pläne. 140 bis 150 Millionen Euro wollen die Dommermuths auf dem Areal des Röntgen-Stadions investieren und dort „das modernste und ökologischste Outlet in Deutschland“ bauen. Tatsächlich erinnert der Entwurf ein bisschen ans Auenland, wo in Tolkiens Herrn der Ringe die Hobbits unter grünen Hügeln zu Hause sind.

Blühende Wiesen, Büsche und Stauden überziehen die dreigeschossige Mall, in der die Outlet-Besucher shoppen sollen. 95 Prozent der Dachfläche sind begrünt, ein Hain aus Bäumen öffnet den Weg in die Lenneper Altstadt. 80 Prozent aller Baustoffe sollen aus wieder verwerteten oder nachwachsenden Materialien bestehen. Aus recyceltem Beton zum Beispiel und aus viel Holz.

Zugleich will der Investor jeden Baum erhalten, der sich erhalten lässt am Lenneper Stadion. Philipp Dommermuth ist Vater von drei kleinen Töchtern. Fünf, drei und ein Jahr sind sie alt. „Ich möchte mich später nicht fragen lassen müssen, was ich getan habe, um die natürlichen Lebensgrundlagen der Erde zu erhalten“, sagt er: „Es darf heute ganz einfach kein Bauprojekt mehr geben, das nicht nachhaltig und das nicht energieautark ist.“

In seinen Planungen setzt er darauf, dass viele seiner Kunden mit dem Bus oder Shuttlebus zum Center kommen. Lediglich 1600 Parkplätze will er schaffen, darunter bis zu 500 Plätze für E-Autos mit Ladestationen.

Doch auch der „Junge aus dem Westerwald“ will in Lennep Geld verdienen. Zwar klingt der Begriff Familienunternehmen nach Wärme und Geborgenheit im Mittelstand. Doch auch die Dommermuths sind Investoren, die bei allen Nachhaltigkeitsversprechen zuvorderst wirtschaftliche Interessen verfolgen.

Das müssen sie allerdings auch. Mit dem Outlet Remscheid soll der Unternehmenszweig weiter wachsen. Bis zu 1000 neue Jobs sollen in Remscheid entstehen. Dafür braucht es den wirtschaftlichen Erfolg. Der weitere Weg des Sohns ins Familienunternehmen folgte ganz dem Klischee der Internatsschule, die er besuchte. Nach dem Abitur am exklusiven Lyceum Alpinum studierte er (was sonst?) Betriebswirtschaftslehre – diesmal an der University of Durham, der drittältesten Universität Englands. Zurück in Deutschland machte er um das väterliche Imperium aus Internetfirmen, Immobilien und Outlet-Centern allerdings einen großen Bogen.

Dommermuth ging nach Berlin und tauchte in die dortige Start-up-Szene ein. In Berlin wohnt er mit Frau und Kindern bis heute. Allerdings drückt der Triathlet, der gerade den Ironman auf Mallorca hinter sich gebracht hat, nicht einem der Berliner Clubs, sondern Borussia Dortmund die Daumen. Auch das ist Familientradition. Vater Ralph ist mit 1&1 Trikotsponsor der Schwarz-Gelben und hält 5 Prozent der BVB-Aktien.

2020 rief dann die Familie. Und die Pflicht. Onkel Rainer Dommermuth, Bruder des United-Internet-Chefs und Geschäftsführer des Fashion-Outlet-Centers mit Dutzenden Geschäften am ICE-Bahnhof in Montabaur, wollte kürzer treten. Philipp sollte übernehmen. „Das war mitten in der Corona-Pandemie, da brauchte man schon eine tüchtige Portion Humor, um ein Shopping-Center zu übernehmen“, sagt Philipp Dommermuth.

Was der große Konkurrent McArthur Glen derweil in Remscheid tat, verfolgte der Centerchef aus der Ferne. Auch das Scheitern der Pläne vor Gericht. Doch die Dommermuths zeigen sich sicher, dass sich die Formfehler, die die Verwaltungsrichter in der Baugenehmigung fanden, nachträglich heilen lassen. „Irgendwann habe ich mich deshalb getraut, beim Oberbürgermeister in Remscheid anzurufen“, erzählt Philipp Dommermuth. Bezug zum Bergischen Land hat er ja schon. Seine Schwiegermutter lebt in Wuppertal.

Am 19. Juni soll der Stadtrat nun den Weg für die Baugenehmigung bereiten. Die braucht mit allerlei Gutachten zwei Jahre Zeit, um vorzuliegen. Danach könnten die Bagger rollen. Nach weiteren zwei Jahren könnte 2028 dann Eröffnung sein. Wenn alles gut geht. Wenn es keine neuerlichen Klagen gibt. Wenn nicht dies und wenn nicht das . . .

Warum er sich das eigentlich alles antut? Warum er mit dem vielen Geld seines Vaters nicht zum Beispiel die Meere rettet, statt ein Einkaufscenter in Remscheid-Lennep zu bauen? „Sie haben recht“, entgegnete Philipp Dommermuth auf die Frage im RGA-Interview: „Ich bin privilegiert geboren. Ich könnte theoretisch auch auf einer Insel sitzen und den ganzen Tag Cocktails schlürfen. Aber das ist doch nicht der Sinn des Lebens.“

Persönlich

Philipp Dommermuth wuchs in Montabaur auf. Nach dem Abitur studierte er Betriebswirtschaftslehre an der University of Durham, der drittältesten Universität Englands. 2020 trat Dommermuth ins Familienunternehmen von Telekom-Unternehmer Ralph Dommermuth (United Internet AG, 1&1) ein und übernahm die Geschäftsführung des Outlet Montabaur. Der 36-jährige Philipp Dommermuth ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Seine Schwiegermutter lebt in Wuppertal.

