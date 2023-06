Outlet: Dommermuth will sofort bauen

Das Designer Outlet Center in Lennep soll nachhaltig gebaut werden - und mit Hilfe von heimischen Handwerkern. Die Investorenfamilie knüpft bereits Kontakte.

Von Axel Richter

Remscheid. Als die Dommermuths ihr erstes Outlet-Center im rheinland-pfälzischen Zweibrücken planten, war Sohn Philipp gerade in die Grundschule gekommen. „Als es dann eröffnet wurde, hatte ich den Führerschein“, erzählt der 36-Jährige, der in der breit aufgestellten Unternehmerfamilie für die Outlet-Sparte verantwortlich zeichnet.

Durchhaltevermögen zeigt Philipp Dommermuth mithin nicht nur als Triathlet beim Ironman, den er jüngst auf Mallorca hinter sich brachte. Sein Outlet Remscheid soll dennoch schneller gebaut werden als das in Zweibrücken.

„Wenn wir die Baugenehmigung haben, fangen wir an“, hielt er deshalb vor den Mitgliedern der Kreishandwerkerschaft fest. Sie hatten den Investor eingeladen, der anstelle des Röntgen-Stadions in Lennep das modernste und ökologischste Outlet Deutschlands errichten möchte.

Kommt es, fallen für Gärtner, Schreiner, Elektriker und Co. einige Aufträge ab. Rund 1,5 Millionen Euro gibt die Familie laut Philipp Dommermuth pro Jahr an die Handwerksbetriebe weiter, die ihr Center in Montabaur in Schuss halten. „Grünflächen, Klimaanlagen, Reinigung, wir haben da viel zu erledigen“, hielt er fest und knüpfte in Remscheid gleich die ersten Kontakte: „Ich komme auf Sie zu“, erklärte er Oliver Knedlich, Geschäftsführer der Gebäudereinigung Schulten.

Zuvor sind die Politiker gefragt. Am 19. Juni soll der Stadtrat unter anderem über den Verkauf der Grundstücke und die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens entscheiden. An dessen Ende steht der Bebauungsplan. „Dann werden wir sehen, was vor Gericht geschieht“, sagt Dommermuth: „Aber bauen werden wir trotzdem.“

Die Familie aus dem Westerwald setzt darauf, dass ihr und der Stadt nicht die gleichen Fehler unterlaufen, die die Gerichte in der Baugenehmigung für McArthur Glen erkannten: „Und sollte es doch welche geben, dann können wir sie nachträglich heilen.“

Die Architektur steht derweil. „Wir bauen keinen klassischen Shoppingtempel“, sagt Dommermuth. Bewusst habe er mit seinem Chefarchitekten die Wünsche aus den Lennep-Konferenzen aufgegriffen. Danach verschwindet die Shopping-Mall unter einer Parklandschaft.

„Egal, wo Sie sich aufhalten, Sie werden immer den Blick ins Grüne haben“, sagt Dommermuth. Das Center selbst entstehe vermutlich in zwei Bauabschnitten aus Holz und Glas, das Fundament aus recyceltem Beton. Geothermie soll das Outlet mit Wärme versorgen, Photovoltaik den Strom liefern und Regen als Brauchwasser gesammelt und genutzt werden.

So teuer wird der Bau des Outlet Centers in Lennep

140 bis 150 Millionen Euro soll der Bau des Outlets kosten. Über den Grundstückspreis, den die Stadt erzielt, herrscht bislang Stillschweigen. Weitere Kosten sehen die Dommermuths mit Blick auf die Straßen auf sich zukommen. Trotz Verkehrswende werden viele Outlet-Kunden mit dem Auto kommen. Die Staus auf der Ringstraße sind Philipp Dommermuth derweil nicht verborgen geblieben. „Wir müssen den Anschluss an die Autobahn ertüchtigen“, sagt er. Er weiß: Outlet-Kunden, die im Stau stehen, kommen einmal und nicht wieder.

Von den Handwerkern gab es viel Applaus für Philipp Dommermuth. Ein „Konjunkturprogramm fürs Handwerk“ nannte Fred Schulz, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, die Pläne. „Wir geben Ihnen jede erdenkliche Rückendeckung.“

Im Porträt

Das E-Mobil werde sich durchsetzen, schätzt Philipp Dommermuth. Zu den 1600 Kundenparkplätzen, die er plant, möchte er deshalb auch 500 Ladestationen errichten. Nachhaltiges Bauen ist Philipp Dommermuth nach eigenen Worten wichtig. In der RGA-Wirtschaftsbeilage, die am 7. Juni erscheint, zeichnet der RGA ein ausführliches Porträt des Outlet-Investors.