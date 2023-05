Klosterkirche: Buntes Programm soll Kinder für Kultur begeistern

„Krümelmucke“, Puppenspiel und Wissenschaftscomedy: Die Klosterkirche möchte Kindern und Jugendlichen mehr Lust auf Kultur machen. Hier erfahren Sie, was noch auf dem Programm steht. Karten gibt es bald im Vorverkauf

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Der Klosterkirche geht es in einem Punkt genauso wie dem Teo Otto Theater: Sie erreicht die Zielgruppe der 17- bis 25-Jährigen nicht wirklich. Dagegen wollen die Kulturstätten etwas tun: Sie wollen ihre Gäste von morgen schon ganz früh begeistern. Nämlich schon im Kindheitsalter. „Wenn man von klein auf lernt, wie schön Kultur sein kann, dann behält man das auch bei“, glaubt Andrea Preker, Kulturmanagerin der Klosterkirche. Daher bietet sie speziell für Familien einige spannende Formate an – zum Beispiel „Das allererste Konzert“. Eltern hatten sich einiges davon selbst gewünscht – Andrea Preker hatte eine Umfrage gestartet. Nun fließen die Wünsche der Familien konkret in die Programmgestaltung ein.

Was natürlich alles andere nicht ausschließt – die hochkarätigen Künstler werden auch in der neuen Spielzeit nach den Sommerferien wieder auftreten. „Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der Künstler fördert, aber wir haben auch die Aufgabe, für unsere Gäste vor Ort etwas zu machen, die sich hier treffen möchten. Zudem wollen wir eine Interaktion ermöglichen, zum Beispiel beim Mitsingen“, beschreibt die Kulturmanagerin. Das ist geplant:

Wodo Puppenspiel: Die weltweit erste Figurentheaterinszenierung von „Pippi Langstrumpf“ für Kinder ab drei Jahren und ihre Familien steigt mit dem Wodo Puppenspiel am 27. August. „Ab drei Jahren“ sei übrigens ein Richtwert – jüngere Kinder dürfen auch teilnehmen. „Wenn sich die kleinen und großen Gäste über das Wodo Puppenspiel in der Klosterkirche freuen, wird es sicherlich noch weitere, regelmäßige Wodo Puppenspiele geben“, sagt Preker.

Benefiz für Kinderschutzambulanz: Stefan Sulke gibt sich am 31. August die Ehre mit einem Benefiz-Konzert zugunsten der Ärztlichen Kinderambulanz Bergisch Land. Veranstalter des hochkarätigen Konzerts mit exquisitem Catering sind neben Stefan Sulke selbst die August Dohrmann Bauunternehmung und der Verein Kulturzentrum Klosterkirche, der die Räume und weitere Leistungen ohne Berechnung zur Verfügung stellt.

Mitsingen: Am 10. September soll es laut werden in der Kloki – und alle können mithelfen. Denn dann steigt das „MitSingDing“, ein Mitsingkonzert. Ganz gleich, wessen Stimme hier erklingt, jeder ist willkommen. Und wenn sich das Publikum gesangsfreudig zeigt, soll es eine regelmäßige Fortsetzung geben.

Willkommensfest: Ebenfalls im Herbst ist erneut das internationale Willkommensfest „Welcome to Remscheid“ in Kooperation mit dem Caritasverband Remscheid geplant. Das Konzept: Programm plus Catering für eingesessene und neu zugewanderte Remscheider, die hier in den Austausch kommen.

Wissenschaftscomedy: Neu dabei sind die Physikanten, die am 5. November Physik schmackhaft servieren. Die Physikanten sind eine Wissenschafts-Comedy-Gruppe aus Physikern, Schauspielern und Moderatoren. Mit ihren ebenso lehrreichen wie komischen Wissenschaftsshows haben sie weltweit bereits mehr als eine Million Zuschauer begeistert. Das Deutsche Röntgen-Museum hat die Truppe in die Kloki eingeladen und veranstaltet das wissenschaftliche Theater gemeinsam mit der Volksbank im Bergischen Land und dem Kulturzentrum Klosterkirche.

+ Weil viele Eltern so begeistert waren und nach einer Fortsetzung verlangten, kommt sie nun zurück: Krümelmucke, „Mein allererstes Konzert“, mit Filipina Henoch und Marcus Kötter. © Doro Siewert

Das allererste Konzert: Nachdem so viele Besucher des letzten Konzerts nach einer Wiederholung gefragt haben, ist sie wieder da: „Die Krümelmucke“ bietet ein Kinderkonzert der besonderen Art und wird so für viele Kids zum allerersten Konzert: 12. November.

Offene Bühne kindgerecht: Seit Jahren schon kooperieren die Offene Bühne Bergisch Land und der Kulturzentrum-Verein. „Warum nicht einmal dies mit Specials für Kinder kombinieren?“, findet Andrea Preker. Das gemeinschaftliche Überraschungsprogramm ist für den 3. Dezember geplant.

2024: Übrigens soll es 2024 wieder eine Hochzeitsmesse und eine Second-Hand-Börse geben. Und einen Familientag.

Karten

Die Termine werden in der nächsten Zeit auf der Internetseite eingestellt, vor den Sommerferien soll auch der Kartenvorverkauf freigeschaltet werden. Der Verein plant derzeit eine Eröffnung der Herbst-Spielsaison, bei der natürlich jedermann willkommen ist.

klosterkirche-lennep.de