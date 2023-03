Beliebtes Restaurant Balkan öffnet wieder

Was verbirgt sich hinter den Türen in der Kölner Straße 91 in Lennep? Der RGA schaute vor der Eröffnung schon einmal rein.

Tradition trifft Moderne: Balkandenis startet mit Fusionsküche und einer edlen Theke durch.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Nach mehr als zwei Jahren Pause und einer großen Renovierung starten Balkandenis und seine Frau Dijana jetzt mit einem neuen Konzept durch: Das Restaurant Balkan Steak Grill More an der Kölner Straße öffnet diese Woche wieder. Inhaber Denis Bosnic (38), den alle nur unter seinem Künstlernamen Balkandenis kennen, enthüllt das „neue Restaurant Balkan“ bei der Eröffnungsparty am Donnerstag, 23. März, um 18 Uhr. Ab Freitag, 24. März, nimmt der Familienbetrieb Reservierungen entgegen.

Das ist neu: Balkandenis hat einen hohen Geldbetrag in die Hand genommen und das 300 Quadratmeter große Restaurant plus überdachter Außenterrasse komplett renoviert. Das Motto „Tradition trifft Moderne“ zieht sich durch das gesamte Lokal: Die weißen Backsteine, die mit ihren Rundungen gemütliche Sitzecken bilden, wurden in manchen Räumen wieder natürlich rot, die Wände hingegen weiß, der Boden besteht nun aus Fliesen in Holzoptik. Holz ist ohnehin das Thema: „Hier gibt es nur Naturholz.“ Die Tische sind Baumkantentische.

Absolutes Highlight ist die Theke, die von rechts in die Lokalmitte verlegt wurde: Hier sorgen verschiedenfarbige Scavi & Ray-Proseccoflaschen auf mehreren Etagen für Glamour-Feeling, ein umlaufender Eichenholztresen lädt zu einem prickelnden Gläschen ein. „Ich habe die edelste Theke von Lennep und Umgebung“, sagt Balkandenis stolz. Passend dazu kommt das Licht aus Blattgoldlampen.

Seit dem 2. November 2020, als der erste Lockdown kam, wurde renoviert. „Eigentlich wollte ich nur die Theke umbauen, aber dann dachte ich: Wenn nicht jetzt, wann dann?“, berichtet der Inhaber und plante alles neu. Die Handwerksbetriebe hatten jedoch volle Auftragsbücher, die Wandsanierung gestaltete sich schwieriger als gedacht. Bosnic legte bei allem Wert auf ein nachhaltiges Konzept, mit dem er sein Restaurant fit für die Zukunft machte.

Hygiene wird hier groß geschrieben: So sind die Sitzbezüge auf den guten Stühlen, die schon Mama und Papa Bosnic hatten, nicht nur abwaschbar, sondern auch antibakteriell. „Das Gewebe ist wie eine Guccitasche.“ Zudem verfügt das Restaurant über eine Zu- und Abluftanlage, bei der die Luft via Hepafilter und UVC-Anlage virenfrei gemacht wird. „Bei uns soll man sicher und gut essen können“, sagt Balkandenis. Sein Credo: „Krisensicher seit 1979.“

Auch die Toiletten im unteren Bereich – oben gibt es nun ein behindertengerechtes WC–, Kühlraum und Küche sind neu. In der Küche gibt es keine Fliesen mehr, sondern nur noch Edelstahl. Das Herzstück: ein neuer Grill, der das Fleisch von unten mit Wasser benebelt. So grillt und schmort es gleichzeitig. „So gibt es bei mir niemals trockenes, sondern saftiges Fleisch.“ Das sei vor allem für die Steaks wichtig, für die das Restaurant Balkan bekannt sei.

Die Speisekarte: Das Restaurant bietet Fusionsküche: Jugoslawische Gerichte wie Cevapcici mit Ajvar oder Raznici mit Djuvetschreis dürfen genauso wenig fehlen wie argentinische Steaks, Schnitzel oder Pfannengerichte. Von der Qualität des Fleisches überzeugte sich Balkandenis in Argentinien selbst. Auch eine internationale Weinkarte nebst Cocktails bietet das Lokal, beim Dessert fusionieren die Länder zu Palatschinken, Crème brûlée oder Tiramisu. Auch gibt es Kruskovac und Limoncello.

Die Plätze: Das Restaurant bietet Platz für 150 Gäste und einen Saal für 50 Personen, der für Feiern gemietet werden kann. Plus die überdachte Terrasse. „Ich bin der Einzige in Lennep, bei dem man im Regen noch draußen essen kann“, sagt Bosnic. Wind- und wassergeschützt sowie gewärmt durch Infrarotstrahler.

Das Gebäude: Das Haus an der Kölner Straße wurde 1907 errichtet und 1911 fertiggestellt. Seitdem beherbergt es Gastronomie. 1990 erwarben es Mirjana und Miladin Bosnic und eröffneten 1991 hier das Restaurant Balkan, das sich über die Jahrzehnte einen guten Ruf erworben hat. 2007 übernahm Denis Bosnic, seine Mama arbeitet immer noch mit – so wie auch seine Frau Dijana und seine Töchter (15 und 19). Die Familie stammt aus Ex-Jugoslawien – Balkandenis sagt dies auch heute noch so. Dort wurde er auch geboren.

Der Inhaber: Die Leidenschaft von Denis Bosnic ist nicht nur gutes Essen auf hohem Niveau – er ist Autofan und Rapper. Sein erster Song „AMG GT4“ landete vor zwei Jahren unter den Top 7 in Ex-Jugoslawien. Sein neuer Song „BMW M8“ erscheint nächste Woche. „Ich verbinde Auto mit Musik“, sagt der „Superstar vom Balkan“. Balkandenis ist auch bei Spotify gelistet.

Kontakt

Kontakt: Restaurant Balkan, Steak Grill More, Kölner Straße 91, Lennep. Ab 24. März werden Reservierungen angenommen: Tel. 66 12 09.

Öffnungszeiten: montags Ruhetag, dienstags bis samstags 12 bis 14 und 18 bis 22 Uhr, sonn- und feiertags durchgehend 12 bis 21 Uhr.