Lennep: Baugenehmigung für verfallenes Möbelhaus wurde verlängert

Remscheid. Für das ehemalige Möbelhaus am Lenneper Bahnhof zeichnet sich weiterhin keine Lösung ab. Wie Baudezernent Peter Heinze im Bauausschuss berichtete, hat der Eigentümer der verfallenen Immobilie die auslaufende Baugenehmigung verlängert. Der Investor habe der Stadt mitgeteilt, dass er weiterhin Interesse an dem Projekt habe, so Heinze.