Auto kollidiert mit Bus: Verdacht auf Drogenkonsum

Hoher Sachschaden

Die Polizei nahm den Unfall auf.

Der Unfall ereignete sich auf der Klausener Straße. Zwei Personen wurden leicht verletzt

Remscheid. Am Mittwochabend kam es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Linienbus. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Es besteht der Verdacht, dass der VW-Fahrer vor der Fahrt Drogen konsumiert hat.

Laut Polizei bog ein 43-jähriger Busfahrer der Stadtwerke Remscheid von der Lockfinker Straße in die Klausener Straße ein. Zugleich war ein 22-Jähriger in seinem Auto auf der Klausener Straße in Richtung Ronsdorf unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß.

Durch den Aufprall wurde ein Insasse im Bus sowie der Autofahrer leicht verletzt. Nach ersten Einschätzungen der Polizisten, beträgt der Schaden 10.000 Euro.

Zudem entstand der Verdacht, dass der VW-Fahrer vor der Fahrt Drogen konsumiert haben könnte. Ein Arzt nahm ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe ab. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

