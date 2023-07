Anwohner: Poser-Szene sorgt noch immer für Krach

Lenneper Nachbarn widersprechen dem Eindruck von Ordnungsamt und Polizei.

Remscheid. Mit Erstaunen reagieren Anwohner in Lennep auf die Aussage von Polizei und Ordnungsamt, wonach es um die Poser-Szene ruhig geworden sei. Die Kommentare in den sozialen Medien, am RGA-Telefon und in Leserbriefen sind jedenfalls eindeutig: Von Ruhe könne keine Rede sein – das gelte für die Kölner Straße ebenso wie für die Straßenzüge am Bahnhof, wo es vor einer Woche zu einem schweren Unfall kam. Mutmaßlich wegen erhöhter Geschwindigkeit hatte hier ein 19-Jähriger die Kontrolle über sein Auto verloren. Den Schaden am BMW beziffert die Polizei auf 25.000 Euro.

Alexander Schmidt beobachtet seit längerem, dass Menschen in Nobellimousinen häufig die Hermannstraße und das umliegende Wohngebiet ansteuern. Sie ließen die Motoren aufheulen und seien zu schnell unterwegs, fasst er zusammen, was in seiner Nachbarschaft zu Unmut führt. „Ich habe noch niemanden gesehen, der mal hier anhält. Sie drehen mit großem Krach ihre Runden“, erklärt das Ratsmitglied der CDU. Seine Empfehlung an das Ordnungsamt: Geschwindigkeitskontrollen. „Und zwar inkognito“, fügt er hinzu. Dass die semistationäre Messanlage der Stadt vor einigen Jahren gut sichtbar an der Kreuzung Kölner-/Wupperstraße aufgestellt wurde, sei „an Lächerlichkeit nicht zu überbieten gewesen“. Statt dessen sollte das Ordnungsamt die unauffälligen Laserfahrzeuge einsetzen, um auf einen Überraschungseffekt zu setzen. „Vor allem sollten die Mitarbeiter die Lage beobachten – und ihre Erkenntnisse an die Polizei weitergeben“, regt Schmidt an.

Mit dem Eindruck, dass in Lennep Handlungsbedarf besteht, steht er nicht allein. „Die Autoposerszene in Lennep ist nicht tot. Die Menschen, die das behaupten, leben sicher nicht an der Poststraße, Gartenstraße oder am Lenneper Bahnhof. Man muss sich nur mal die gemalten Reifenspuren auf der Robert-Schumacher-Straße ansehen“, heißt es in dem Schreiben eines Lennepers an den RGA, der darin „Lärmbelästigungen mit getunten Pkw am Wochenende und in den späten Abendstunden auf Kosten der Anwohner“ beklagt.

Am häufigsten höre und sehe man die Poser am Freitag oder Samstag ab 20 Uhr, erklärt Anwohner Pierre Kaßeböhmer. Seine Beobachtung: „Diese Treffen und der Startpunkt für Rennen und Motoraufheulen finden immer unter dem Parkdeck am Rewe in Lennep statt. Nicht nur im Parkhaus, sondern auch auf der Umgehungsstraße zum Lenneper Bahnhof und der Kölner Straße fahren und heizen die Poser bis mitten in die Nacht rein.“ Als direkter Anwohner zwischen den Brennpunkten bekomme er dies jeden Tag mit und nicht nur am Wochenende.

Warum ausgerechnet Lennep von der Poser-Szene auserkoren wurde, sei ihm schleierhaft – sagt Alexander Schmidt. „Vielleicht liegt es an der Nähe zur Autobahn.“ Es sei nicht von der Hand zu weisen, dass der Ort weiterhin Treffpunkt für Fahrer „dieser Karren“ sei. „Und die drücken hier richtig aufs Gas.“ Und manche verursachen mutwillig Fehlzündungen an ihren Karrossen, wie Pierre Kaßeböhmer berichtet. „Das klingt dann so, als ob hier Schüsse fallen würden.“

