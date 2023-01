58-Jähriger bei Dachstuhlbrand schwer verletzt

Alter Markt in Lennep

Die Feuerwehr rückte am Sonntagabend mit zahlreichen Kräften nach Lennep aus. Dort brannte der Dachstuhl eines Fachwerkhauses.

Remscheid. Ein 58-Jähriger ist bei einem Dachstuhlbrand in Remscheid so schwer verletzt worden, dass Rettungskräfte ihn in eine Spezialklinik bringen mussten. Offenbar zog er sich unter anderem schwere Verbrennungen zu.

Die Feuerwehr rückte am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr zum Alter Markt nach Lennep aus. Dort war der Dachstuhl eines Fachwerkhauses in Brand geraten. Der Bewohner der betroffenen Wohnung soll ersten Informationen zufolge aus dem Fenster gesprungen sein.

Feuerwehr und Polizei waren mit zahlreichen Kräften vor Ort. Zur Klärung der genauen Ursache für das Feuer werden sich wohl am heutigen Montag Brandsachverständige die betroffenen Räume ansehen. wi

