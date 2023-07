Outlet: Investor will nun Mieter suchen

Große Priorität beim Großprojekt haben die Gutachten – Es geht um die Folgen für den Verkehr in Lennep.

Remscheid. Nachdem der Remscheider Stadtrat vor vier Wochen grünes Licht für die Outlet-Pläne gegeben hat, will Investor Philipp Dommermuth nun mit der Akquise beginnen – und erkunden, welche Marken sich in Lennep ansiedeln wollen, um Mode und mehr zu bieten: „Damit beginnen wir nach den Sommerferien. Dabei geht es natürlich noch nicht um Mietverträge, sondern zunächst um die Frage, ob überhaupt Interesse besteht“, kündigt der 36-Jährige an, der bereits in Montabaur ein Outlet-Center betreibt.

2025 soll die Baugenehmigung vorliegen, wofür Dommermuth und die Remscheider Stadtverwaltung noch jede Menge Hausaufgaben erledigen müssen. Ganz oben auf der Prioritätenliste stehen Gutachten – zum Beispiel, wie der Verkehr in Lennep den zusätzlichen Kundenstrom verkraften kann. „Dazu sind bereits Vorgespräche erfolgt“, sagt Philipp Dommermuth. Aber auch die Auswirkungen auf den Einzelhandel in Remscheid und den umliegenden Städten werden erforscht – so wie es bereits bei den Ursprungsplanungen von McArthurGlen geschehen ist, die allerdings im Bundesverwaltungsgericht aus formalen Gründen gescheitert sind.

OB erwartet kein Störfeuer aus Wuppertal

Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weist (SPD) informiert derweil die benachbarten Kommunen über das Vorhaben. Ihm sei es wichtig, mit ihnen vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. „Dieses Projekt ist eine große Chance für Remscheid und die Region“, hebt er hervor. Mit Hückeswagens Bürgermeister Dietmar Persian habe er bereits einen Termin vereinbart, weitere Gespräche mit dessen Kollegen in Radevormwald und Wermelskirchen sollen folgen. „Außerdem stelle ich die Pläne demnächst im Wirtschaftsausschuss der Stadt Wuppertal vor“, berichtet Burkhard Mast-Weisz.

Gerade von dort hatte es zwischenzeitlich erheblichen Gegenwind gegeben. Wuppertal zählte zu den Klägern gegen das Designer Outlet Center, stellte die juristischen Schritte aber schließlich ein. Ein ähnliches Störfeuer aus der Nachbarstadt erwartet der OB diesmal nicht. „Es gibt da keine Signale. Und es wäre der Tod der bergischen Zusammenarbeit“, sagt der OB, der sich mit dem übrigen Verwaltungsvorstand wöchentlich über den Stand der Dinge bei den Planungen zum Outlet-Center berät.

Auf den Weg dorthin gilt es, mehrere Verträge zu besiegeln – unter anderem den Kaufvertrag. Der Preis für Röntgen-Stadion, Jahn- und Kirmesplatz steht fest: 14,9 Millionen Euro will Dommermuth bezahlen und anschließend bis zu 150 Millionen Euro in den Bau des Centers investieren. Etwa 100 Shops und 1000 Arbeitsplätze sollen entstehen. Sollte das Outlet in Jahrzehnten aber nicht mehr wirtschaftlich sein, so könne die Stadt ein Vorkaufsrecht nutzen. „Das ist Teil unseres Angebots“, erklärt der Investor, der überlegt, in zwei Schritten vorzugehen.

Zunächst soll das Röntgen-Stadion in eine Shoppingmeile verwandelt werden – und in der zweiten Phase der Jahnplatz folgen, der vorübergehend zur Grünlage werden soll. Dies aber richte sich danach, wie groß das Interesse potenzieller Mieter ist. Sollten alle Anbieter auf Dommermuths Liste mitziehen, dann wäre auch ein einziger Bauabschnitt möglich, lässt er durchblicken. „Es würde aber keinen guten Eindruck machen, wenn wir mit Leerständen an den Start gehen.“

Das wäre auch nicht im Sinne des OB. Er sehe zum einen das unternehmerische Risiko des Investors. „Andererseits muss es unser Ziel sein, Menschen in die Altstadt zu führen“, sagt Mast-Weisz. Ein Kernargument für die Outlet-Ansiedlung war stets, dass die Kunden den historischen Stadtkern beleben – und zwar vom Jahnplatz aus. Dazu, so Dommermuth, werde auch die vorübergehende Parkanlage einen Beitrag leisten, sollte sie denn überhaupt nötig sein. Er kündigt neue Ideen und überarbeitete Pläne an.

Dimensionen

Das geplante Outlet-Center in Lennep soll 18.000 Quadratmeter Verkaufsfläche bieten – und wäre damit das fünftgrößte in der Bundesrepublik. Zum Vergleich: Das Remscheider Allee-Center bietet in den Shops eine Fläche von rund 30.000 Quadratmetern. Hauptsegment ist im Outlet bei weitem die Bekleidung. Es folgen Schuhe und Lederwaren. Haushaltswaren, Elektrokleingeräte, Uhren und Schmuck dürfen ebenfalls verkauft werden – aber in deutlich geringerem Umfang. Wer möchte, kann sich im Internet über das Projekt informieren und auf der Seite des Investors Dommermuth Anregungen und Ideen geben.

outlet-remscheid.de

Kommentar von Frank Michalczak: Risiken bleiben

+ frank.michalczak@rga.de © Roland Keusch

Lennep ist reich an schönen Ecken: Die historischen Gassen in der Altstadt, die Villen am Thüringsberg oder auch der Hardtpark zählen zu den Visitenkarten der ehemaligen Hansestadt. Auf Jahn- und Kirmesplatz hingegen ist das Bild trist. Und nur Nostalgiker, die sich gerne an glorreiche Fußballzeiten erinnern, werden das marode Röntgen-Stadion als attraktiv empfinden.

Genau an diesen drei Punkten will Philipp Dommermuth seine Outlet-Pläne verwirklichen und einen Kundenmagneten schaffen. Es ist noch ein weiter Weg dorthin, aber immerhin: Ein Anfang ist gemacht. 49 zu 5 Stimmen lautete das Ergebnis im Stadtrat, in dem sich also eine eindeutige Mehrheit dafür aussprach, grünes Licht für die Pläne zu geben.

Ob aber tatsächlich das Center zeitnah entstehen wird mit all den Perspektiven, die sich die Befürworter erhoffen, hängt entscheidend davon ab, ob sich erneut Klagen gegen das Outlet richten werden. Ausgeschlossen ist das angesichts der DOC-Pleite nicht. Es bleibt ein Projekt mit Risiken und Nebenwirkungen.