Lasergraveur siedelt sich in Hasten an

Neues Geschäft in der ehemaligen Maßschneiderei wurde nun eröffnet.

Remscheid. Nahtloser Übergang in der Hastener Straße 39: Maßschneiderin Mirja Killer ist raus, Lasergraveur Thomas Kluß als Mieter in den kleinen Laden gegenüber vom Richard-Lindenberg-Platz eingezogen. Nun feierte der 59-Jährige Einweihung seines Ladens „Lasergrafix24“.

Kluß und seine Frau Dunja Schieweck beschriften Pokale, personalisieren Geschenke, machen Glas- und Fotogravuren, Folienbeschriftung, Textil- sowie Digitaldruck und bieten Sublimationsdruck (Puzzle, Tassen, Mauspads) an. Angefangen hat der gelernte Betriebsschlosser und Industriemeister Metall in Wuppertal, nachdem er 2011 seinen Job verloren hatte. „Aus der kurzfristigen Arbeitslosigkeit bin ich in die Selbstständigkeit.“ Und die trägt ihn bis heute durchs Leben. Thomas Kluß besann sich auf Techniken, die er 1992 erlernt hatte: Glasgravuren inspiriert durch Airbrush – mit Sandstrahlgravur. „Dadurch lässt sich so gut wie jedes Glas gravieren“, sagt der Geschäftsinhaber. Dazu gehören auch Freihandgravur und eine spezielle Schablonentechnik. Mit dem ersten Schneideplotter stieg er in den Textildruck ein. „Ich fing mit Beschriftungen von Kfz und Schaufenstern an.“

Nach 2011 spezialisierte er sich auf Lasergravur mit einem GCC Spirit LS Gravur Laser/Cutter. Eine CNC Gravograph Graviermaschine rundete den Bereich Gravuren ab. Stetige Weiterbildung und Erfahrungen hätten ihn zu einem kompetenten Ansprechpartner gemacht für Privat- wie Industriekunden, der „mit Leidenschaft dieses Handwerk“ betreibe, sagt Kluß. Zuvor war er in der Ibacher Straße mit seinem Wohn- und Geschäftsort angesiedelt. Im Herzen des Hastens, an der Hauptdurchfahrtsstraße, erhofft er sich mehr Sichtbarkeit für sein Angebot. Auf 35 Quadratmeter in zwei Räumen und einen Keller mit 15 Quadratmetern verteilt sich sein Geschäft.

Thomas Kluß hat donnerstags und freitags von 16 bis 18.30 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet und nach Vereinbarung. Telefonisch ist er unter (01 73) 5 74 88 81 oder per E-Mail erreichbar: info@lasergrafix24.com.

Mehr Infos: www.lasergrafix.com