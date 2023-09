Kunstbrunnen am Markt plätschert wieder

Der Kunstbrunnen am Markt wurde wieder instandgesetzt. Erschaffen hat ihn Künstler Rainer Uhl 1994.

Sitzflächen laden zur kleinen Pause am Markt ein.

Remscheid. Der letzte Brunnen in der Innenstadt plätschert wieder und sorgt für Abkühlung im Spätsommer: der Kunstbrunnen am Markt. Nachdem er jahrelang im Dornröschenschlaf lag und zuerst gar nicht klar war, wem er eigentlich gehört, hat ihn der Techniker der Stadt wieder wachgeküsst.

Das freut besonders den Frankfurter Künstler Rainer Uhl, der das Kunstwerk 1994 aus Naturstein und Stahl erschaffen hat. Jeder kann hier am Rande wieder Platz nehmen – wie oben am Allee-Brunnen. Die Stiftung der Stadtsparkasse trug die Hälfte der Reparaturkosten als Spende in Höhe von 10.000 Euro, die andere Hälfte die Stadt Remscheid. -mw-