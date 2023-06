Viele Kunden haben Verständnis für den Apothekerstreik

Bundesweite Protestaktion: Am Mittwoch blieben viele Apotheken zu, nur wenige hatten als Notbetrieb offen.

Remscheid. Ein Medikament braucht Jürgen Koppka gar nicht, trotzdem hält er kurz an der Tür der Bergischen Apotheke in Lennep an – um seine Solidarität auszudrücken. Es sei richtig, dass die Apotheker auf ihre Situation aufmerksam machen, sagt er: „Ich krieg das Apotheken-Sterben doch mit.“ Und in kürzester Zeit ist ein halbes Dutzend Remscheider Apotheken aufgezählt, die in den letzten Jahren ohne Ersatz weggefallen sind. So könne das nicht weitergehen, meint Koppka. Und eilt sich, seinen Bus noch zu erwischen.

Begegnungen wie diese hat Claudia Hussels-Kapitza an diesem Mittwoch einige. Wie nahezu alle ihrer Kolleginnen und Kollegen auch hält die Inhaberin ihre Apotheke an der Lenneper Straße am bundesweiten Protesttag geschlossen. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hat dazu aufgerufen, um sich gegen das „Kaputtsparen“ der Branche zu wehren, wie der Verband es ausdrückt. In ganz Remscheid sind Türen verriegelt und Schaufenster mit rotem Flatterband abgeklebt, Plakate weisen auf den Protest hin.

Viele Inhaber und Angestellte sind zu den Kundgebungen in Düsseldorf und anderen Städten gefahren, Claudia Hussels-Kapitza hat mit ihrem Mitarbeiter Eugen Busch an einem Stehtisch vor der geschlossen Apotheken-Tür Stellung bezogen, um die Kunden, die sie vertrösten muss, zu informieren.

Es geht nicht nur um Lieferengpässe – Auch für das Honorar streiken die Apotheken

Wie in anderen Branchen auch seien die Kosten zuletzt enorm gestiegen, berichtet die Apothekerin. Der Lieferant erhebe eine Zusatzgebühr für jede Tour, der Strom sei teurer geworden, der personelle Aufwand durch neue Vorschriften und die bekannten Lieferengpässe größer geworden. „Und meine Mitarbeiter müssen ja auch mehr bekommen, keine Frage.“ Doch ihre Einnahmen könne sie im Gegenzug kaum erhöhen, sagt Claudia Hussels-Kapitza. Rund 80 Prozent des Umsatzes mache ihre Apotheke mit verschreibungspflichtigen Medikamenten – zu vorher von anderen festgelegten Preisen.

Das Honorar der Apotheken bestehe zu einem wesentlichen Anteil aus einem Festbetrag, erklärt dazu die Bundesvereinigung. Und dieser sei trotz gestiegener Kosten seit nunmehr zehn Jahren nicht erhöht worden. „Dies ist nicht mehr nur ungerecht, sondern inzwischen existenzgefährdend.“ Auch Claudia Hussels-Kapitza betont, dass es nicht darum gehe, zu jammern. „Bei uns geht es schon ans Existenzielle.“ Die Kunden reagierten „sehr verständnisvoll“, so die Apothekerin: „Viele sagen: Ihr müsst laut sein, wir brauchen euch.“

Ähnliches berichtet auch Malte Lynen von der Apotheke im Allee-Center, die trotz der Protestaktion geöffnet hatte – weil sie mit Notdienst dran war. Man habe erst überlegt, das durch die Notdienstklappe zum Rathausplatz zu regeln, sagt Lynen. Sich dann aber wegen des zu erwartenden Ansturms dagegen entschieden und das Geschäft normal geöffnet. Bei den Kunden, die teils aus den anderen Stadtteilen anreisen mussten, habe er ein „grundsätzliches Verständnis“ festgestellt, sagt er.

Mehrere Tausend Demonstranten kamen in Düsseldorf zusammen

Auch wenn der Betrieb in der Center-Apotheke nahezu unverändert lief, nur einige Plakate wiesen auf den Protest hin, unterstütze man die Aktion, betont Malte Lynen. Fünf Apotheken betreibe sei Familie, erklärt er: „Die anderen vier bleiben heute zu.“ Zudem hätten Mitarbeiter aus allen Standorten an den Demos in Düsseldorf und anderen Städten teilgenommen.

Mehrere Tausend Demonstranten kamen zum Beispiel auf dem Düsseldorfer Burgplatz zusammen, von insgesamt rund 7500 spricht der Apothekerverband Nordrhein als Veranstalter. Ein wirklich guter Erfolg, wie Malte Lynen meint. Ob sich wirklich etwas ändert, müsse sich aber erst noch zeigen: „Ich weiß nicht, ob es mit einer Aktion getan ist.“

Hintergrund

Ende März 2023 gab es in Deutschland 17.939 Apotheken, meldete die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, das sei der niedrigste Stand seit mehr als 40 Jahren. Im Bereich der Apothekerkammer Nordrhein, der aus den Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf besteht, sinkt die Zahl der Apotheken seit dem Jahr 1999 stetig. Allein 2022 um 42, so die Kammer: 53 Schließungen haben demnach nur elf Neueröffnungen gegenübergestanden.

Kommentar von Sven Schlickowey: Teures Sparen

+ sven.schlickowey@rga.de © Roland Keusch

Leistungserbringer im deutschen Gesundheitssystem genießen ein besonderes Privileg. Ihre Bezahlung wird in großen Teilen über eine gesetzliche Versicherung geregelt, für den Kunden stellt sich also nicht die Frage, ob er sich das leisten kann oder möchte.

So schön das in vielen Fällen ist, in einigen führt es zu einer beinahe schon absurden Situation, in der diese Erbringer die negativen Seiten des Unternehmertums tragen sollen, also zum Beispiel das Risiko durch steigende Kosten, man ihnen aber die positiven Seiten, insbesondere die aktive Gestaltung der eigenen Einnahmen, weitgehend verwehrt.

Das wäre in erster Linie das Problem der Betroffenen, wenn davon nicht die medizinische Versorgung aller abhängen würde. Hausarzt auf dem Land möchte schon keiner mehr werden, Apotheker finden auch kaum noch Nachfolger. So langsam müsste die Politik handeln. Sonst wird ihr Sparen am Ende ganz schön teuer.