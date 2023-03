Kröten bekommen liebevolle Wanderhilfe

Neu angelegter Teich in der Beyenburger Straße wird zum Biotop für Amphibien

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Mit dem sich anbahnenden Frühling geht so manches Naturschauspiel einher. Auch die jährliche Krötenwanderung gehört dazu. Genau wie Frösche und Lurche stehen die Amphibien unter Naturschutz – und das nicht ohne Grund. Viele Kröten werden in der Dämmerung von heranrauschenden Autos überfahren, so dass sie ihren Laich nicht in die nahe liegenden, stehenden Gewässer bringen können. Die Tierchen benötigen deshalb menschliche Unterstützung, um den Gefahren, die auf den Straßen lauern, so gut es nur geht, zu entkommen. Auch in Remscheid verbringen viele Krötenhelfer ihre freien Abende an den Wanderplätzen rund um die Fahrbahn.

So wie Britta Hoffmann. Die Remscheiderin beschäftigt sich schon seit ihrer Kindheit mit dem Thema Umweltschutz. Seit 14 Jahren haben es ihr dabei besonders die Kröten an der Beyenburger Straße angetan. Jedes Jahr, ab etwa Mitte März, wenn die Temperaturen abends die Fünf-Grad-Marke übersteigen, findet man sie in den Wiesen, aus denen sie die Amphibien zum Gewässer geleitet.

Gut drei Stunden verbringt Hoffmann Abend für Abend ab etwa 19 Uhr damit, Kröten in Sicherheit zu bringen: „Früher hat die Krötenwanderung in etwa drei Wochen in Anspruch genommen. Das veränderte Klima sorgt allerdings dafür, dass sich die Arbeit mittlerweile über Monate hinziehen kann“, verrät sie. Besonders die Trockenheit im letzten Jahr habe dafür gesorgt, dass sich die Zeitspanne enorm erweiterte.

Der neu angelegte Teich an der Beyenburger Straße in Lüttringhausen sei hingegen „wie ein Sechser im Lotto“ für die Helfer und Helferinnen um Britta Hoffmann. Ebenso übrigens die Sperre um den Teich, welche durch eine städtische Maßnahme zum Natur- und Artenschutz errichtet wurde. Früher hatte Hoffmann dazu einen Zaun aus alten Kleidern selbst zusammengeschustert, um die Amphibien besser einsammeln zu können.

Ein wahrer Segen für die Naturliebhaberin sind neben den technischen Hilfsmitteln aber insbesondere die zahlreichen Menschen, die ihr zur Hand gehen. Darunter sind sowohl Erwachsene wie auch viele Kinder und Jugendliche. Nahezu unermüdlich setzen auch sie sich dafür ein, die Kröten am Leben zu erhalten. Nicht immer stößt das auf Verständnis: „Viele Klassenkameraden finden Kröten total eklig und uncool“, sagt Schülerin Ella. „Aber eigentlich sind die doch megasüß“, fügt die etwas ältere Mathea an. Entsprechend leidenschaftlich gehen die Mädchen bei der Rettung zu Werke. Tatsächlich sind die Kröten für die Helfer total ungefährlich. Und auch Mythen von Warzenbefall gehören, wenn überhaupt, ins Märchenbuch.

In Abwesenheit von Britta Hoffmann, die bereits ein Krötenpärchen im Gras erspähte, stimmen die anderen Helfer ein: „Wir alle sind so unglaublich stolz auf Frau Hoffmann und ihr Engagement.“ Ein Gefühl, das auch Thomas Friese von der unteren Naturschutzbehörde in Remscheid teilt: „Die Zusammenarbeit mit Frau Hoffmann und ihrem Team an der Beyenburger Straße ist von großem Vertrauen geprägt“, sagt Friese.

Hintergrund

Ab Mitte März machen sich Kröten und andere Amphibien auf den Weg zu stehenden Gewässern, um ihren Laich abzulegen. Die Tiere brauchen Feuchtigkeit und milde Temperaturen für die Wanderung. Im Spätsommer schlüpfen die ersten Jungtiere aus dem Laich.