Wohngeld: Bürger müssen Monate auf ihre Entlastung warten

Nach der Wohngeld-Reform ist der Berg an unerledigten Fällen in Remscheid enorm. Der Fachdienst ist sauer auf den Gesetzgeber.

Remscheid. Die Umsetzung der Wohngeld-Reform läuft wie befürchtet schleppend. Die zahlreichen Probleme, die sich im Januar in Remscheid abzeichneten, sind drei Monate später nur teilweise gelöst.

Carsten Thies, Leiter des Fachdienstes Soziales und Wohnen, hatte ein „Chaos“ prognostiziert, eine Verdreifachung der Fallzahlen von knapp 1000 auf 3000 zugrundelegend. So kam es tatsächlich.

Momentan liegt die Zahl der bewilligten Fälle zwischen 900 und 1000 in Remscheid. Der Berg an unerledigten Fällen ist enorm. Rund 500 unbearbeitete Wohngeldanträge schleppte der Fachdienst Soziales und Wohnen mit in dieses Jahr.

„Jetzt haben wir 1300 Rückstände beim Wohngeld+, die Bildung/Teilhabe nicht eingerechnet“, sagt Martina Lajewski, Abteilungsleiterin Wohnen.

Wie viele zusätzliche Stellen musste Remscheid schaffen?

Bundesweit hatte sich abgezeichnet, dass sich die Antragsflut nicht aus dem Stand bewältigen lässt. Rechnerische 13,7 zusätzliche Mitarbeiter(innen)-Stellen in Remscheid mussten geschaffen werden, weitestgehend Frauen. Die Kosten dafür wurden vom Rat genehmigt.

„Das geschieht jetzt peu á peu“, versichert Lajewski. Hatte der Wohngeldbereich bis 2022 eine Stärke von 6,6 Stellen, musste nachgelegt werden.

Sind die zusätzlichen Stellen bereits besetzt?

Der ursprüngliche Termin, das Team bis zum 1. März komplett zu haben, ließ sich nicht halten. Einstellungen gestalteten sich schwierig.

„Im ersten Anlauf alles zu besetzen, ist uns leider nicht gelungen“, meint Lajewski. Drei potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten zogen ihre Bewerbung zurück, weitere konnten nicht sofort aus ihren bestehenden Arbeitsverhältnissen wechseln und mussten ihre Kündigungsfrist abwarten.

Viele kamen von extern, andere wiederum wurden aus der Corona-Nachverfolgung im Gesundheitsamt für die neue Aufgabe gewonnen.

+ Martina Lajewski und Carsten Thies. © Doro Siewert

Mittlerweile zeichnet sich ab, so Lajewski, dass in einer zweiten Runde zum 17. April vier Neue kommen werden, zum 2. Mai zwei und zum 3. Juli die restlichen zwei. Nur extrem langsam fügt sich das Personalpuzzle zu einem einheitlichen Ganzen.

Dass die Entlastung bei den betroffenen Bürgern, die Anspruch auf das Wohngeld+ haben, mit mehrmonatiger Verspätung eintrifft, bleibt aber trauriger Fakt. „Der Gesetzgeber hatte sich das offensichtlich einfacher vorgestellt. Wie andere Kommunen haben wir vor Ort den schwarzen Peter“, bedauert Martina Lajewski.

Welche Probleme bringt die Wohngeld-Reform noch mit sich?

Derweil drängt sich das bestehende Wohngeldpersonal in der Haddenbacher Straße 38-42 auf engstem Raum. „Wir haben aus Zweier- schon Vierer-Büros gemacht“, berichtet Lajewski. Den Arbeitsbedingungen ist dies überhaupt nicht zuträglich, die Alternative andererseits noch nicht fertig.

Für das 140 Quadratmeter große Büro im Gebäude, das für die Wohngeldbearbeiter hergerichtet wird, sind zwar schon die Möbel und Rechner eingetroffen, aber es hakt am nötigen Umbau - mit dem Abhängen von Decken und bei Licht und Elektrik. Noch sind die Handwerker nicht durch.

Wir versuchen, im Chaos zu überleben.

„Wir versuchen derweil, unser Bestes zu geben, im Chaos zu überleben, die Mitarbeiter bei Laune zu halten“, verbreitet Martina Lajewski dennoch zwangsweise Optimismus. Die fachliche Einweisung des Personals ist eine Voraussetzung für den Job.

Ab dem 24. April ist eine Grundlagenschulung beim Bergischen Studieninstitut (BSI) in Wuppertal vorgesehen. Überlegt wird auch, das Jobtraining komprimiert intern vorzunehmen.

Für Personal wie Antragsteller gilt: Wohngeld ist mehr Arbeit geworden. Die Vordrucke sind von vier auf elf Seiten ausgeweitet worden.

Derweil hat IT NRW das Programm für eine Neubewilligung von Wohngeld+ mit Berechnungsdarstellung im März geliefert.

Zuschuss bei niedrigem Einkommen

Zuschuss: Wohngeld ist ein staatlicher Zuschuss zu den Wohnkosten. Dieser wird sowohl für Mietwohnungen wie selbst genutztes Wohneigentum gewährt.

Reform: Das neue Wohngeld+ unterstützt Haushalte mit niedrigen Einkommen oberhalb der Grundsicherung und soll ein angemessenes und familiengerechtes Wohnen ermöglichen.

Wachstum: Seit Januar haben zwei Millionen Haushalte mit kleinen Einkommen Anspruch auf Wohngeld – dreimal so viel wie bisher. Das Wohngeld+ hat sich für den Einzelnen im Schnitt verdoppelt.