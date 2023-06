Wie geht es weiter mit den Kliniken?

Die Krankenhäuser in der Region warten auf die Ergebnisse der Reform. Das denken sie über mögliche anstehende Veränderungen.

Von Axel Richter

Remscheid. In der Fabricius-Klinik an der Brüderstraße hat sich schon manch ein Remscheider „die Hüfte machen lassen“. Und nicht nur viele Radevormwalder schwören auf ihr 140 Betten kleines Krankenhaus. Doch in Düsseldorf und Berlin arbeiten die Politiker an einer Krankenhausreform. Noch streiten sie über die richtige Therapie, doch so viel ist sicher: Am Ende wird es weniger kleine Kliniken geben. Und die werden in großer Zahl nicht mehr die medizinischen Leistungen anbieten, die sie heute anbieten.

Ines P. Grunewald führt sowohl die Fabricius-Klinik als auch das Krankenhaus in Rade. Sie weiß um die Stärken ihrer beiden Häuser und ist deshalb voller Zuversicht. Dennoch wartet sie gespannt auf das erste Quartal 2024. Frühestens dann soll über die Zukunft der Kliniklandschaft in Nordrhein-Westfalen entschieden werden. Bleibt die Fabricius-Klinik danach die Fachklinik für Orthopädie, die sie seit 45 Jahren ist? „You never know“, sagt Ines Grunewald: Man weiß es nicht.

Seine Hausaufgaben gemacht hat auch das Klinikum an der Burger Straße. In sogenannten Leistungsgruppen musste Geschäftsführerin Svenja Ehlers beantragen, welche Behandlungen ihr Haus erbringen möchte: „Beantragt haben wir alles, was wir heute schon machen“, sagt sie: „Wir sind schließlich der Überzeugung, dass wir das gut machen.“

Qualität der Behandlung in Krankenhäusern muss steigen

Neue Hüften, neue Knie, Operationen an der Wirbelsäule oder am offenen Herzen: Wer so etwas häufiger macht, macht es besser. Das ist die Überlegung, die dahinter steht und gilt erst recht mit Blick auf die Behandlung zum Beispiel nach einem Herzinfarkt. „Die Überlebenschancen steigen mit der Qualität der Behandlung“, sagt Prof. Dr. Vera Winter vom Lehrstuhl Management im Gesundheitswesen der Bergischen Universität Wuppertal. „Die Qualität ist in der Regel dort besser, wo in viele Fälle behandelt werden. Weil die Medizinerinnen und Mediziner geübt sind, über mehr Erfahrung verfügen und Routinen entwickelt haben. Das bedeutet im Umkehrschluss: Überversorgung bedeutet Qualitätsverlust.“

Die Krankenhausreform soll diese Überversorgung abbauen. Große Operationen sollen nur noch an Schwerpunkt- oder Universitätskliniken vorgenommen werden. Die kleineren Häuser, die das nicht mehr dürfen, könnten zu regionalen Gesundheitszentren werden, die die pflegerische Nachsorge übernehmen.

Für die Patienten vor Ort heißt das: „Sie werden sich umgewöhnen müssen“, sagt Prof. Dr. Winter: „Aber das Krankenhaus geheilt wieder verlassen zu können, ist für die Patientinnen und Patienten allemal besser als kurze Anfahrtswege für die Angehörigen, die zu Besuch kommen wollen.“