Kräwinkler Brücke wegen Dreharbeiten gesperrt

Am 6. März

+ © Michael Schütz Auf der Kräwinkler Brücke wird am Montag ein Spielfilm gedreht. © Michael Schütz

Am kommenden Montag, 6. März, wird die Kräwinkler Brücke nachmittags gesperrt. Es soll ein Spielfilm entstehen.

Remscheid. Die Firma Outside the Club GmbH dreht am kommenden Montag, 6. März, einen Spielfilm auf der Kräwinkler Brücke. Dafür wird sie von 16.30 bis 19.30 Uhr voll gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Eine Umleitung für den Fahrzeugverkehr aus Richtung Remscheid in Fahrrichtung Radevormwald und andersherum wird ausgeschildert.

Eine Änderung ergibt sich an diesem Tag auch für den Parkplatz im Bereich Kirchberg. Er wird als Lagerplatz für die Drehtechnik benötigt und steht nicht als öffentlicher Parkraum zur Verfügung.

Die Stadt bittet, die Dreharbeiten nicht zu besuchen, um einen reibungslosen Ablauf nicht zu gefährden.