Kostenlose Anhängermiete - Idee beruht auf dem Teilen

Das Technologieunternehmen Freetrailer mit Firmensitz in Dänemark ermöglicht die kostenlose Nutzung von Leihanhängern.

Von Leon Isenberg

Remscheid. In Dänemark, Norwegen und Schweden ist das Unternehmen bereits bekannt. Einmal in der App oder im Netz gebucht, kann man die Anhänger drei Stunden lang kostenlos nutzen. Nun stehen vier dieser Anhänger auch bei Ikea in Wuppertal-Oberbarmen zur Verfügung, ein Einkauf in dem Möbelhaus ist für die Nutzung des Anhängers nicht erforderlich.

Ralf Stolz (Country Manager für Freetrailer in Deutschland) versichert eine regelmäßige Wartung: „Die Anhänger werden alle vier Wochen untersucht. Wir planen mit einer Laufzeit von drei Jahren. In dringenden Fällen können wir Reparaturen auch vor Ort erledigen, etwa wenn ein Schloss kaputt ist.“ Ziel des Unternehmens ist die sogenannte „Sharing Economy“ – eine Wirtschaftsidee, die auf Teilen beruht.

Die Idee: Ein Anbieter stellt eine Dienstleistung oder Waren bereit. Ein Nutzer profitiert von diesem Angebot. Bekannte Beispiele dafür sind Uber oder Airbnb. Durch die gemeinschaftliche Nutzung können Fähigkeiten und Besitz weitergegeben werden. Zusätzliche Kosten, die andernfalls anfallen würden, bleiben erspart. Ein Nachteil der Sharing Economy sind sicherheitsrelevante Standards. Die Verantwortung liegt für gewöhnlich bei dem Dienstleister – meistens eine Privatperson –, der die Sicherheitsstandards gewährleisten muss.

Mehr rund ums Thema „Natürlich nachhaltig“ finden Sie auf unserer Themenseite.

Damit sich der Service für Freetrailer wirtschaftlich rechnet, fließen hier mehrere Methoden ineinander. Das Unternehmen arbeitet in bezahlten Kooperationen mit dem Einzelhandel und Baumärkten zusammen. Der entsprechende Partner zahlt für die Werbefläche und die fortlaufende Bereitstellung des Services.

Ganz kostenfrei ist das Angebot dann doch nicht

Wer einen der Anhänger reservieren möchte, muss 4 Euro zahlen. Und: Bei einem Unfall kann der Anhänger teuer werden. Eine entsprechende Versicherung, die von der Selbstbeteiligung befreit, kostet für den Leihzeitraum 7 Euro. Ist der Anhänger nicht durch die besagte Versicherung gedeckt, wird die Selbstbeteiligung fällig. Diese beträgt bei einem Anhänger 500 Euro.

Frei ist der Trailer nur für drei Stunden – möchte man ihn länger verwenden, werden für jede weitere Stunde fünf Euro fällig. Bei verspäteter Abholung fallen 25 Euro als Nachzahlung an. Erfolgt die Rückgabe zu spät oder außerhalb der Öffnungszeiten, dann sind es schon 40 Euro. Auch für den Rücktransport oder die Reinigung fallen Gebühren an.