Kontrollen gegen Poser und Raser: 171 waren zu schnell

Viele Verstöße

+ © Polizei Wuppertal Ein Mercedes fiel den Polizisten besonders auf. Ein Bauteil des Fahrwerks sitzt auf dem Reifen auf. © Polizei Wuppertal

Besonders fiel den Polizisten am Freitag ein umgebauter Mercedes auf.

Remscheid. Am vergangenen Freitag hat die Polizei in Remscheid gezielte Kontrollen gegen Raser und Poser an unterschiedlichen Stellen durchgeführt. Die Bilanz: 171 Menschen waren zu schnell unterwegs. Das teilte die Polizei erst am heutigen Donnerstag mit. Auch die Diensthundestaffel war vor Ort.

Bei den Aktionen fiel den Einsatzkräften ein Mercedes besonders auf. Der CL600, der nach

ersten Erkenntnissen über 450 PS verfügt, wies eine Vielzahl von Mängeln auf. So berührten unter anderem die Vorderreifen beim Einlenken die Kotflügel. Die Abgasanlage und das Luftfahrwerk waren

manipuliert. Eine Bremsscheibe wies eine massive Beschädigung auf. Laut Polizei sei der Wagen von einem Sachverständigen begutachtet, der darauf hinwies, dass es nur Glück war, dass es bisher zu keinem Unfall mit diesem Wagen kam.

Das Fahrzeug wurde zunächst sichergestellt und anschließend stillgelegt. Den jungen Fahrzeugführer, der im Straßenverkehr bereits zuvor negativ aufgefallen war, erwarten nun eine Anzeige und die

Fragen der Beamten des Verkehrskommissariats.

Die Polizei kündigt an, auch künftig im Bergischen Städtedreieck gleichgelagerte Kontrollen durchzuführen.

Weitere Blaulichtmeldungen