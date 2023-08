Kommt ein Tauben-Verbot für Hochzeiten?

Es gibt für den Brauch auch in Remscheid klare Regeln – aber offenbar kaum Kontrollen.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Der Brauch, zur Hochzeit weiße Tauben fliegen zu lassen, könnte in Remscheid bald der Vergangenheit angehören. Die CDU stieß mit ihrem Vorschlag, das Freilassen von Tauben auf dem Rathausplatz zu verbieten, im zuständigen Ausschuss bei den anderen Parteien zwar auf Beratungsbedarf, nicht aber auf grundsätzliche Ablehnung. Setzt sich die Idee durch, könnte der Stadtrat die entsprechende Satzung ändern.

Vorausgegangen war eine Anfrage der Christdemokraten zu diesem Thema. In der Antwort berichtete die Verwaltung, dass nur „circa ein- bis dreimal pro Jahr“ Brautpaare oder deren Gäste weiße Tauben vor dem Rathaus fliegen ließen. Dass die Tiere nicht in ihren Schlag zurückfinden und deswegen vor Ort verenden, könne nicht festgestellt werden. Zumal seriöse Anbieter in der Regel auf weiße Brieftauben setzen würden. „Diese können häufig problemlos weite Strecken zurücklegen“, stellt die Verwaltung fest. Und deswegen in ihren Schlag zurückfinden.

Die aus optischen Gründen bei Hochzeiten beliebten Lach- oder Pfauentauben seien hingegen ungeeignet, weil sie über geringe Flug- und Orientierungsfähigkeiten verfügten. Doch diese ungeeigneten Rassen frei zu lassen, verbiete ja schon das Tierschutzgesetz, erklärte Ordnungsamtsleiter Jörg Liesenfeld: „Dafür ist aus meiner Sicht keine weitere Regelung nötig.“ Ohnehin machte die Verwaltung deutlich, dass sie eine Änderung der Satzung für unnötig hält – aufgrund „der geringen Fallzahl“.

Das sah die CDU allerdings anders, auch weil gar nicht sichergestellt sei, dass nur Brieftauben genutzt würden. „Das Problem für uns sind die unseriösen Anbieter“, stellte die Ausschussvorsitzende Tanja Kreimendahl (CDU) fest. Schließlich würden die Brautpaare zwar darauf hingewiesen, dass sie nur Tiere zertifizierter Züchter nutzen dürfen, kontrolliert werde das aber kaum.

David Schichel von den Grünen wollte da lieber auf eine bessere Kontrolle setzen. Und schlug eine Anmeldepflicht für Tauben vor – so könne das zuständige Veterinäramt die Einhaltung der Regeln überprüfen. Ob das aber wirklich greifen würde, daran hegte Ordnungsdezernentin Barbara Reul-Nocke offenbar Zweifel. Oftmals werde das Brautpaar von Hochzeitsgästen mit den weißen Tauben überrascht. Die Brautleute können das vorher also gar nicht anmelden.

Weiße Tauben gelten als Symbole für Liebe, Treue, Hoffnung, Glück und Harmonie– bereits seit der Antike. Anbieter berichten, dass der Brauch, sie zu Ehren des Brautpaars fliegen zu lassen, in den letzten Jahren immer populärer geworden sei. Die Tierschutzorganisation Peta hingegen spricht von „gemietetem Tierleid für die perfekte Hochzeit“, für die Tiere sei das „enormer Stress“ und führe „in vielen Fällen in den sicheren Tod“.

Die anderen Parteien wollen den CDU-Vorstoß nun innerhalb ihrer Fraktionen beraten. Abgestimmt wird also erst danach.

Kommentar von Sven Schlickowey: Lieber mal zu früh

Die CDU als Verbotspartei und auf einer Linie mit den teils radikalen Tierschützern von Peta? Der Ordnungsausschuss bot ein seltenes, vielleicht sogar seltsames Bild.

Doch der Vorstoß der Christdemokraten ist nicht unberechtigt. Stimmt nämlich das, was viele Anbieter von Hochzeitstauben gerne berichten, dass das Freilassen der weißen Vögel zum Trend wird, könnte aus der geringen Fallzahl, von der die Verwaltung derzeit spricht, noch ein echtes Problem werden. Deswegen ist es durchaus sinnvoll, ein Verbot oder eine bessere Kontrolle jetzt zu diskutieren.

Vielleicht sieht die CDU ja ein Problem, wo keines ist. Vielleicht muss es aber auch gar nicht sein, Tiere für einen netten Showeffekt stundenlang in dunkle Behältnisse zu sperren und dann zu riskieren, dass sie den Heimweg nicht finden. Es soll ja schon Ehen gegeben haben, die ganz ohne weiße Tauben glücklich verlaufen sind.