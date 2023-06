Kolleg schult die zukünftigen Ingenieure

Die Absolventen des beruflichen Gymnasiums am Berufskolleg Technik 2023: Ausbildungsgangleiter Oliver Kreuer (l.) und Klassenlehrer Ulrich Barkhausen (2. v. r.) überreichten die Zeugnisse, auch an den Jahrgangsbesten Johannes Halbach (2. v. l.).

Diplom-Mathematiker Kreuer findet es angesichts des eklatanten Fachkräftemangels unverständlich, dass sich aktuell so wenig Nachwuchs findet.

Von Andreas Weber

Remscheid. „Wo sind die Ingenieure für Klimaschutz?“, titelte der RGA am 14. Juni. „Bei uns machen sie ihr Abitur“, antwortet Schulleiter Oliver Lang keck. Das berufliche Gymnasium am Berufskolleg Technik ebnet den Weg für die zukünftigen Informatiker und Ingenieure. In drei Jahren zum Vollabi an der Neuenkamper Straße. Mit den vorgegebenen Leistungskursen Mathe/Informatik oder Mathe/Ingenieurwissenschaften bietet das Berufskolleg zwei Schwerpunkte an.

Als einziges Kolleg in den drei bergischen Städten und darüber hinaus ist diese spezielle Kombination möglich. Den Informatik-Zweig gibt es seit 2008, Ingenieurwesen kam 2020 hinzu. Letzteres gliedert sich in die großen Module Bautechnik, Maschinenbau und Elektrotechnik.

Als Oliver Lang bei der Bezirksregierung in Düsseldorf den Antrag stellte, dachte er: „Die rennen uns die Schule ein.“ Angespornt auch durch positive Rückkoppelungen aus der heimischen Wirtschaft, legte das Kolleg los.

In den beiden Zweigen können die Lehrkräfte pro Schuljahr zwei Klassen mit maximal insgesamt 60 Schülern bilden. Doch der Ansturm blieb aus. „Für das kommende Schuljahr hat sich bislang nicht einmal die Hälfte angemeldet“, bedauert Oliver Kreuer, der mit Dr. Jennifer Hold den Ausbildungsgang leitet.

Diplom-Mathematiker Kreuer, der seit Beginn des gymnasialen Zweiges vor 15 Jahren dabei ist, findet es angesichts des eklatanten Fachkräftemangels und der drängenden Zukunftsthemen unverständlich, dass sich so wenig Nachwuchs findet: „Denn die Studenten von heute werden sich nach ihrem Abitur mit Klimaschutz, Wasserstofftechnik, Cyber-Security oder Künstlicher Intelligenz beschäftigen.“

Das Rüstzeug für die Immatrikulation an den Universitäten bekommen sie auf der MINT-Schiene am Berufskolleg Technik vermittelt. Kreuer befürchtet, dass die Schwierigkeit, Interessierte zu finden, auch am „Schattendasein“ liegt, das die Berufskollegs im Bildungssystem führen. Werbung hilft. „Das Problem war, dass wir im Lockdown, als die Ingenieure losgelegt haben, nicht an die Schulen durften.“ Öffentlichkeitsarbeit entfiel deshalb weitestgehend.

Die Verantwortlichen im Kollegium haben im Umkreis von 20 Kilometern 80 Schulen ausgemacht, in denen sie sich gerne vorstellen würden. Um persönlich und mit Flyern die Chancen darzustellen, die sich für den kleinen Schülerkreis eröffnet, wenn dieser nach der Stufe 9/10 nach Neuenkamp wechselt. Wenn Kreuder um Termin in Schulen bittet, um zu werben, wird oft entgegnet: „Unsere Schüler fühlen sich wohl bei uns, wirklich Technikaffine haben wir nur einen oder zwei.“ Genau aber diese wolle das Kolleg ansprechen, betont Kreuer: „Wenn wir die von überall bekommen, schmerzt es die jeweiligen Schulen nicht, wir aber bekämen unsere Klassen voll.“

Nach Corona laute die Aufgabe, mit den weiterführenden Schulen intensiv ins Gespräch zu kommen. „Wir könnten mit Sicherheit stabile Zahlen im beruflichen Gymnasium erreichen, wenn alle Schulen an einem Strang ziehen“, wirbt Oliver Kreuer für mehr Solidarität und Akzeptanz.

Der Gymnasialzweig bei den Technikern bietet optimale Voraussetzungen. Das Berufskolleg Technik ist top ausgestattet, mit zwölf Rechnerräumen, den obligatorischen Beamern und Leinwänden, 3D-Druckern, die Mixed-Reality-Technologie Holo Lens und iPad-Koffer. In der Stufe 12 absolvieren alle Gymnasiasten ein vierwöchiges Betriebspraktikum zur Osterzeit. Darüber hinaus unterhält das Kolleg Kooperationen mit den Firmen Invokable (Hasten) und Wurm (Morsbachtal) sowie der Uni Wuppertal. Der Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit über die sozialen Medien soll nun vorangetrieben werden.

In diesen Tagen hat das berufliche Gymnasium zwölf Abiturienten entlassen. Der 18-jährige Wuppertaler Johannes Halbach erreichte mit 1,5 den Spitzenwert und erhält eine Empfehlung für die Studienstiftung des Deutschen Volkes. Für das Schuljahr 2023/24 hofft Oliver Kreuer, beide Schwerpunkte zumindest mit je zwölf Schülern zu besetzen. Weitere Anmeldungen sind ausdrücklich erwünscht und erfolgen unkompliziert. Auch kurzfristig nach den Sommerferien ist eine Anmeldung möglich.

Information und Anmeldung

Das Berufliche Gymnasium am Berufskolleg Technik, Neuenkamper Straße 55, unterrichtet drei Jahre im Klassenverband bis zum Abitur und garantiert einen kompakten Stundenplan ohne Freistunden. Schwerpunkte sind in den Leistungskursen entweder Informatik und Ingenieurwissenschaften.

Weitere Auskünfte und Anmeldung unter Tel. 461-7000. sekretariat@btr-rs.de

www.btr-rs.de