Kleiner Patient sorgt für spektakulären Hubschrauber-Einsatz über der A1

Spektakulärer Polizeieinsatz mit einem Hubschrauber gestern auf der A1.

Remscheid. Eigentlich sollte der Achtjährige auf die Eltern warten und dann endlich wieder aus dem Krankenhaus nach Hause dürfen. Stattdessen machte sich der kleine Patient des Sana-Klinikums am späten Montagnachmittag selbst auf den Weg, lief von der Burger Straße bis auf die Autobahn und sorgte damit für einen spektakulären Polizeieinsatz einschließlich Hubschrauber-Einsatz auf der A 1.

Am Tag danach ist die Erleichterung nach wie vor groß im Krankenhaus. „Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen als wir die Nachricht erhielten, dass unser kleiner Patient gefunden wurde“, sagt Geschäftsführerin Svenja Ehlers auf Nachfrage des RGA. Auf allen Stationen hatten die Pflegekräfte nach dem Verschwinden des Kindes gesucht, doch niemand hatte den Jungen gesehen. Mit den Eltern, die ihr Kind nach erfolgter Behandlung hatten abholen wollen, riefen sie die Polizei.

„Das war natürlich hochgefährlich.“

„Wir haben sofort alles eingesetzt, was wir haben“, berichtet Stefan Weiand, Polizeihauptkommissar und Sprecher des Wuppertaler Präsidiums. Dazu gehörte ein Hubschrauber der Fliegerstaffel. Er befand sich bereits im Anflug auf das Klinikum als von der A 1 erste Notrufe bei der Polizei eingingen. Autofahrer hatten nahe der Raststätte ein Kind auf dem Standstreifen stehen sehen. „Das war natürlich hochgefährlich“, sagt Stefan Weiand. Die dreiköpfige Hubschrauberbesatzung drehte daraufhin in Richtung Autobahn, wo sie den Jungen bald sichteten. Um das Kind in Sicherheit zu bringen, entschied sich der Pilot daraufhin für „ein echtes Meisterstück“, sagt Weiand.

Sinkflug über fahrenden Autos auf der A 1

Er ging über den fahrenden Autos auf der A 1 in den Sinkflug. Langsam näherte er sich dem Boden, worauf die Fahrer ihre Fahrzeuge langsam abbremsten. So staute sich der Verkehr auf, so dass zwei Polizisten den Hubschrauber verlassen konnten, um den Jungen in Sicherheit zu bringen. Der tat allerdings nicht sofort wie erhofft, sondern bekam es mit der Angst und lief erneut weg. Am Ende waren die fliegenden Polizisten schneller und konnten den kleinen Patienten in ihre Obhut nehmen. Sie übergaben ihn danach an eine Streifenwagenbesatzung, die das Kind zurück zu den Eltern brachte. Gegen 17 Uhr konnte die Autobahn danach wieder freigegeben werden.

Warum der aus dem Krankenhaus weglief, anstatt auf die Eltern zu warten, bleibt vorerst unklar. Das Krankenhaus trifft aus Sicht der Polizei keine Schuld. „Wir sind alle nur glücklich, dass alles gut ausgegangen ist“, sagt Klinikchefin Svenja Ehlers.

Erstmeldung von 8.36 Uhr

Remscheid. Die Polizei hatte am Montag nach einem vermissten Kind gesucht. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Der achtjährige Junge war am Mittag aus dem Remscheider Sana-Klinikum verschwunden. Bei der Suche wurde die Polizei auch von einen Hubschrauber unterstützt. Nach kurzer Zeit wurde der Junge auf dem Standstreifen der A1 in der Nähe der Raststätte Remscheid entdeckt. Der Hubschrauber flog daraufhin dicht über der Autobahn, die Besatzung stieg aus und nahm den Jungen auf. -kaz-

