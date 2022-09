Klaus Kreutzer vom Handelsverband fordert Gesetzesänderung

Nach dem ausgefallenen verkaufsoffenen Sonntag zum Lenneper Altstadtfest fordert Klaus Kreutzer eine Gesetzesänderung.

Remscheid. Die Politik bedauere regelmäßig, wenn verkaufsoffene Sonntage von den Gerichten verboten werden, sagt Kreutzer, Vorsitzender der Region Bergisches Land im Handelsverband und selbst Lenneper Einzelhändler. Doch die Gerichte würden nur die Gesetze anwenden, die die Politik verabschiedet.

Offene Sonntage sollen in Remscheid rechtssicher werden

„Wer an einem über 100 Jahre alten Gesetz festhält, sollte sich die Frage stellen, ob er nicht selbst schon tot ist“, führt Kreutzer weiter aus und fordert „Gesetze im Sinne von Wirtschaft und Verbraucher“. Kritik äußert Klaus Kreutzer zudem am Vorgehen der Gewerkschaft Verdi, die ihre Klage in der Regel sehr kurzfristig einreiche. „Zwei Tage vor einer Veranstaltung einen Eilantrag zu stellen, der Erfolg haben wird, ist unanständig, weil die Betroffenen nicht mehr reagieren können. Unter Sozialpartnerschaft verstehe ich etwas anderes.“ -wey-