Kita mit der längsten Bobbycar-Strecke

Am 14. August eröffnet die Weltkinder-Kita in der Sedanstraße schrittweise: Auf dem längsten Kita-Flur Remscheids erwarten Elke El Ghorchi (Mitte), Andrea Römer, Nadine Simmes, Tülay Kurcan, Sandra Wächter (v. l.) die ersten Kinder. Auf dem Bild fehlt Melanie Lau.

Die neue Einrichtung in der Sedanstraße beginnt am Montag mit 20 Kindern.

Remscheid. Was lange währt. Die Weltkinder-Kita nimmt ihren Betrieb auf. In der Sedanstraße begrüßen sechs Erzieherinnen am Montag die ersten 20 Kinder. Schrittweise fährt die viergruppige Einrichtung ihre Kapazitäten bis zur Vollauslastung mit insgesamt achtzig Zwei- bis Sechsjährigen hoch. Leiterin Elke El Ghorchi und ihr Team können loslegen.

2017 gab es die ersten Überlegungen für die Kita im Südbezirk gegenüber der Walther-Hartmann-Grundschule, 2018 begann die Projektierung. Ursprünglich war von einem Start 2020 die Rede, im Sommer 2022 wollte Betreiber ISS-Netzwerk (Köln) dann eigentlich eröffnen. Pandemie und bauliche Hürden sorgten jedoch für Verzögerungen. Noch sind die großzügigen Außenanlagen am Ende der Sackgasse nicht fertig und drinnen ist nicht jede Einrichtungskiste ausgepackt, aber die hellen Räumlichkeiten laden den Nachwuchs ein.

Aufgrund der Hanglage sind ebenerdig nur Turnhalle, Büro und Versorgungsräume untergebracht. Das Leben wird sich hauptsächlich im Obergeschoss abspielen. Die Weltkinder-Kita folgt einem Dreiraumkonzept. Jede der vier Gruppen erhält zusätzlich zwei Nebenräume, die in einem teiloffenen Konzept unterschiedliche Funktionen aufweisen, Atelier, Forscher- und Konstruktionsraum, Bücherei, Rollenspiele und Schlafbereich beherbergen werden. Je zwei Gruppen teilen sich eine der großzügig dimensionierten Sanitäranlagen. Das Essen wird vom Hotel Kromberg geliefert.

800 qm Nutzfläche weist das Gebäude auf, das in Holzbauweise konzipiert war, schließlich aber mit Beton hochgezogen wurde. Weil sich die pädagogische Arbeit in der ersten Etage konzentriert, besitzt diese einen langen und breiten Kita-Flur. „Wir scherzen schon, dass wir die längste Indoor-Bobbycar–Strecke in Remscheid erhalten“, freut sich El Ghorchi auf die hochmoderne Kita. Die 50-Jährige ist seit 30 Jahren im Beruf, war nach ihrer Ausbildung in der nahe gelegenen Kita Ahörnchen als Erzieherin. Die Herausforderung, als Verantwortliche eine neue Tagesstätte aufbauen zu dürfen, reizte.

Geöffnet wird die Kita von 7.30 bis 16.30 Uhr sein. Die ersten 20 Kinder werden in den ersten beiden Wochen gestaffelt in vier Fünfer-Gruppen langsam und stundenweise eingewöhnt. Der sanfte Start wird dafür sorgen, dass der Verkehr anfangs nicht überhandnimmt. Viele weitere kleine Maßnahmen (siehe Infokasten) sollen dazu beitragen, dass in der engen Sackgasse zu den Stoßzeiten kein Chaos entsteht.

Bis Ende 2023 sollen drei der vier Gruppen eröffnet sein

„Unser Mitarbeiterteam ist so aufgestellt, dass wir mit der zweiten Gruppe im September oder Oktober starten wollen, auch die dritte soll noch 2023 eingerichtet werden“, kündigt Kevin Andel, Koordinator bei ISS-Netzwerk an. Im Trägernamen ist angedeutet, was sich in der täglichen Arbeit widerspiegeln soll. Mehrsprachigkeit hat sich die ISS auf die Fahne geschrieben. „Nicht, um einen Spracherwerb zu fördern, sondern über eine andere Sprache Kindern andere Horizonte zu vermitteln“, betont Andel. Welche Sprache das in der Sedanstraße sein wird, ist offen. Es hängt nicht zuletzt davon ab, welche zusätzliche Sprachen neue Mitarbeiter einbringen.

Mit Elke El Ghorchi, Melanie Lau, Andrea Römer, Nadine Simmes, Tülay Kurcan, Sandra Wächter steht die Belegschaft zur Hälfte. Ein weiteres halbes Dutzend Erzieher und Erzieherinnen wird aber noch gesucht. Nach dem Kinderbildungsgesetz gilt: 99 Fachkraftstunden pro Woche und Gruppe sind Pflicht. Rechnerische 2,5 Kräfte pro Gruppe werden benötigt. Insgesamt soll das Team am Ende um die zwölf Mitarbeiter umfassen. Wie in allen neuen Kitas bleibt Personalgewinnung ein sensibles Thema. „Der Markt ist angespannt. Durch die Gehaltserhöhungen im TVöD in der Tarifrunde 2023, die ab März 2024 wirksam werden, hat sich dies zugespitzt“, weist Kevin Andel auf die Schwierigkeit hin, dass die freien Träger die zusätzlichen finanziellen Belastungen eigentlich mitgehen müssen, um als Arbeitgeber auf dem Markt attraktiv zu bleiben.

Lösungen, um Chaos zu vermeiden

An der neuen Kita wird es sechs Mitarbeiter-Parkplätze geben und einen Wendehammer für die Eltern, die ihre Kinder im Auto vorfahren. Letzteres soll die Ausnahme bleiben. Nach langen Überlegungen und hitzigen Diskussionen mit Anwohnern und Politikern wird an der Zufahrt (Metzer Straße) eine dritte Eltern-Kind-Haltestelle eingerichtet. Am Parkplatz des unterhalb gelegenen Berufskollegs Technik an der Neuenkamper Straße werden zu Bring- und Abholzeiten für eine halbe Stunde sechs Parkplätze für die Weltkinder freigeschaufelt. Von dort können diese den Fußweg hochlaufen, der an der Kita endet. Auch von der oberhalb gelegenen Wörthstraße wurde eine fußläufige Verbindung zur Kita geschaffen. Die Verkehrssicherheitsberater der Polizei betonen, dass Kinder früh lernen müssen sich sicher im Verkehr zu bewegen. Dazu zähle, einen Teil des Weges zu Fuß zu nehmen, am besten mit anderen gemeinsam.

Standpunkt: Gefahren kennenlernen

+ andreas.weber@rga.de © Roland Keusch

Mit ihrer Verkehrsanbindung ist die neue Weltkinder-Kita ein Härtefall. Unter normalen Umständen, wenn die Stadt Alternativen gehabt hätte, wäre der Standort am Ende einer wahnsinnig engen Sackgasse, an dem zudem eine Grundschule liegt, mitten in einem Wohngebiet, angedient nur durch eine Anliegerstraße, die keinen Gegenverkehr erlaubt, weil auf der Häuserseite Fahrzeuge parken, nicht in Frage gekommen. Zumal auch die Straßen drumherum am Hohenhagen stets zugeparkt sind. Dass die Anwohner bei der Aussicht auf täglich 80 Elterntaxis unruhig werden, ist verständlich. Andererseits gilt: Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird.

Die meisten Eltern werden sich daran gewöhnen, ihren Nachwuchs nicht bis zur Eingangstür zu kutschieren oder, wenn sie denn im Quartier leben, zu Fuß kommen. Das gehört zur Erziehung im Straßenverkehr dazu, denn Kinder müssen Gefahren auf dem Weg kennen- und einschätzen lernen.