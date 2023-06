Kirchenabriss ebnet Weg für neue Häuser

Blick von der rückwärtigen Seite auf den Kirchenabriss: Die Anwohner freut, dass sich in ihrer Straße etwas tut.

Das lange Warten an der Philipp-Melanchthon-Straße hat ein Ende.

Von Andreas Weber

Remscheid. Der Kirchturm steht noch, aber auch er wird bald fallen. Die Philipp-Melanchthon-Kirche wird abgerissen. 2015 entweiht, weicht das ehemalige evangelische Gotteshaus im Ortsteil Siepen einer Wohnbebauung. Von dem mehrteiligen, einst hochmodernen Kirchenkomplex ist in weiten Teilen momentan nur ein Schutthaufen übrig.

Das lange Warten hat ein Ende. Über Jahre hatten sich die Anwohner in der Philipp-Melanchthon-Straße beschwert. Das verwaiste durch Bauzäune umrandete Areal verfiel zusehends, sah schäbig aus und lockte Menschen an, die unverschlossene Türen, zerschlagene Fenster und Löcher im Gemäuer nutzten, aus dem Inneren einen Abenteuerspielplatz zu machen.

Nachdem sich die Bewohner der Eigentumswohnanlagen direkt gegenüber des „lost place“ im Winter massiv beschwert hatten, warum der Abriss nicht fortgesetzt und die Verkehrssicherungspflicht vernachlässigt würden, kündigte Eigentümer Tiberius Jeck im Februar an, das Wohnprojekt bald zu realisieren. Der Abbruch ist dafür die Voraussetzung.

Die Planungen sind vorangeschritten, noch aber gibt es kein finales grünes Licht von der Stadtverwaltung. „Es geht darum, das richtige Maß zu finden. Gespräche laufen noch zurzeit. Aber wir sind auf einem guten Weg und zuversichtlich, dass das Projekt vorangetrieben wird“, deutet Baudezernent Peter Heinze an.

Das Hanggrundstück mit seinen 8600 Quadratmetern, das an den Sieper Park grenzt, soll drei Baukörper beherbergen. Zwei für Wohnbebauung, ein weiterer, in dem ein Sozialverband eine Anlaufstelle erhalten und ein Projekt verwirklichen könnte. „Es könnte ein Vorzeigeobjekt für Remscheid werden“, deutet Tiberius Jeck an.

Der Vermögensberater ist einer von drei Gesellschaftern und Investoren, die anstelle der Kirche Wohnfläche schaffen wollen. Um die 20 Wohnungen werden nach den Plänen in zwei Baukörpern am Hang entstehen. Jeck spricht von Wohnungen in einem gehobenen Standard, die nicht auf das Luxussegment zielen, bezahlbar sein sollen, barrierefrei, energetisch auf dem neuesten Stand, Familie, Paare und Singles von der jeweiligen Größe gleichermaßen ansprechen. „Es wird auch optisch toll aussehen“, weckte Jeck schon im Februar die Vorfreude, dass auf einen Schandfleck eine Augenweide folgen könnte.

1966 war das Gemeindezentrum Siepen eingeweiht worden

Seit fast zwei Jahren sind die Gesellschafter im Gespräch mit dem Bauamt. Jeck ist zuversichtlich, dass eines der größten Wohnprojekte in Remscheid 2023 Fahrt aufnehmen wird. 1963 war der Grundstein für das Gemeindezentrum Siepen gelegt worden, 1966 wurde die Philipp-Melanchthon-Kirche eingeweiht. Viele Jahre genoss Siepen ein reges Gemeindeleben. Mit dem Wandel des sozialen Umfeldes nahmen die Gottesdienstbesucher stetig ab und die Kirche fiel Sparmaßnahmen zum Opfer.