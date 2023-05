Kirche an der Kräwi wird entwidmet

Die Evangelische Kirchengemeinde Bergisch-Born trennt sich nach 65 Jahren von der Kirche Kräwinklerbrücke.

Remscheid. Bereits seit 2018 finden dort aus finanziellen und personellen Gründen keine Gottesdienste mehr statt. Nun geht die 780 Mitglieder fassende Gemeinde den nächsten Schritt – und hebt die Zweckbestimmung der Kirche als Raum für Gottesdienste auch offiziell auf.

Dazu findet am Sonntag, 14. Mai, um 11 Uhr ein Entwidmungsgottesdienst am Kirchberg 3 statt. Pfarrerin Dr. Anke Mühling und Superintendentin Antje Menn halten eine letzte Andacht. Zudem sorgt der Christliche Chor Bergisch-Born für gesangliche Begleitung. Auch nach dem Gottesdienst seien alle Leute mit Bindung zur Kirche am Kräwinkel eingeladen, bei einem Beisammensein einen Imbiss zu sich zu nehmen und sich auszutauschen. Alte Fotos oder Erinnerungsstücke seien an dem Sonntag gern gesehen, teilt die Gemeinde mit. -luh-