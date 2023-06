Kinderpornos bringen Eltern in Gefahr

Amtsrichter warnen: Wer Fotos oder Filme gespeichert hat und zur Polizei bringt, macht sich selbst strafbar.

Von Axel Richter

Remscheid. Plötzlich stand die Polizei vor der Tür. Beamte trugen Computer und Handys aus dem Haus. Und die Familie, die es bewohnt, fand sich in einem Alptraum wider. Denn ein ungeheuerlicher Vorwurf richtete sich gegen den Vater: Er sollte Nacktaufnahmen der eigenen Kinder im Internet hochgeladen haben.

Erst im vergangenen Jahr gab es einen schweren Missbrauchsfall in Wermelskirchen

Verbreitung kinderpornografischer Schriften nennt das der Staatsanwalt. Doch der Mann hatte Glück, denn später stellte sich heraus: Es waren die Kinder selbst, die die Bilder vom Laptop der Eltern ins Netz gestellt hatten. Der Fall wurde eingestellt.

Kinderpornografische Bilder oder Videos verbreiten: Diese Strafe bekommen Täter

In vielen anderen Fällen geschieht das nicht. Im Gegenteil: Gerade erst hat der Gesetzgeber den Strafrahmen verschärft. Wer kinderpornografische Bilder oder Videos besitzt und verbreitet, wird danach mit mindestens einem Jahr Haft bestraft. Eine Einstellung des Verfahrens ist ausgeschlossen, ebenso die Verurteilung zu einer Geldstrafe.

„Grundsätzlich richtig“, findet das der Wuppertaler Ermittlungsrichter Markus Adams. Er bekommt jeden Fall auf den Tisch, der im Bergischen Land mit Kinderpornografie zu tun hat. Mittlerweile machen sie annähernd die Hälfte seiner täglichen Arbeit aus. Die Frage ist nur, ob die Strafe, die danach von den Amtsgerichten verhängt wird, immer die Richtigen trifft.

Wer Kinderpornografie zur Anzeige bringen will, könnte selbst eine Anzeige bekommen

Fakt ist nämlich auch: Selbst wer einschlägige Bilder bei der Polizei zur Anzeige bringen möchte, riskiert eine Anzeige. Dann jedenfalls, wenn er ein solches Bild oder Video selbst auf dem Handy hat oder auch nur einen Screenshot davon gemacht hat, um das Foto als Beweis zu sichern.

Lesen Sie auch „Fälle von Kinderpornografie sind bizarr“ „Fälle von Kinderpornografie sind bizarr“ So können Eltern mit ihren Kindern über den Missbrauchskomplex sprechen So können Eltern mit ihren Kindern über den Missbrauchskomplex sprechen

„Sofort löschen“, rät Adams deshalb allen Eltern oder Lehrern, die zum Beispiel auf dem Handy eines Kindes pornografische Bilder finden. Anschließend sollte die Polizei darüber informiert werden.

Wer so etwas liked oder teilt, macht sich ohnehin strafbar. Doch viele Kinder und Jugendliche ahnen das nicht mal. „In denn meisten Fällen fehlt jedes Problembewusstsein“, sagt Markus Adams: „Da wird heiter verteilt, offenbar findet man so etwas lustig.“

Doch der Spaß kann noch Jahre später vergehen. Grund: So gut wie alle US-Internetkonzerne, Betreiber von Whatsapp, Threema und Co., nutzen eine Software, die die Kommunikation der User auf Bilder und Videos durchsucht, in denen Kindern sexuelle Gewalt angetan wird. Die Daten gehen ans Bundeskriminalamt. Und plötzlich steht die Polizei vor der Tür.

Kinderpornografie: Amtsgericht Remscheid muss eine Flut an Fällen bearbeiten

Die Unwissenheit von Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen sorgt an den Amtsgerichten unterdessen für eine Flut von Fällen. „Wir haben gerade erst einen Angeklagten verurteilt“, berichtet Dr. Markus Lässig, Direktor am Remscheider Amtsgericht. Der Remscheider hatte 1500 verbotene Daten gespeichert. Zwei Jahre auf Bewährung kassierte er.

In diesem Fall hat es den Richtigen getroffen. In anders gelagerten Fällen kann der oder die Beschuldigte nicht einmal auf einen gnädig gestimmten Richter hoffen.

Die aktuelle Gesetzeslage lässt ihnen keinen Spielraum. Den Fall einer geschockten Mutter, die ein kinderpornografisches Bild zur Polizei brachte und sich deshalb vor dem Schöffengericht wiederfand, lassen die Amtsrichter deshalb gerade am Bundesverfassungsgericht prüfen.

Doch selbst, wenn das die Rechtslage kassiert: „Es bleibt immer etwas hängen“, sagt der Solinger Amtsgerichtsdirektor Markus Asperger: „Die Nachbarn werden sich immer erinnern, wenn die Polizei wegen eines Sexualdelikts vor der Tür stand.“

Infos für Schulen

Kinderpornografische Fotos und Filme bergen strafrechtliche Risiken für Kinder, aber auch für Eltern und Lehrer, die damit nichts zu tun haben. Ab November kommen Justiz, Staatsanwaltschaft und Polizei deshalb an die Schulen. In Elternabenden wollen sie darüber informieren, wie Kinder und Erwachsene richtig reagieren.

Kommentar von Axel Richter: Ins Knie geschossen

+ axel.richter@rga.de © Michael Sieber

Die schärferen Strafen für den Besitz und die Verbreitung kinderpornografischer Fotos und Videos sind vor dem Hintergrund der Missbrauchsfälle von Lügde und Bergisch Gladbach zu sehen. Damals wurde der Ruf nach schärferen Strafen lauter. Der später aufgedeckte Missbrauchskomplex von Wermelskirchen hat das noch unterstrichen.

Doch gut gemeint ist bekanntlich noch nicht gut gemacht. Und so ist eingetreten, was Fachleute schon damals voraussagten: An den Amtsgerichten explodierten die Fallzahlen, wobei längst nicht jeder und jede Angeklagte auch einen pädophilen Hintergrund hat.

Im Gegenteil: In vielen Fällen handelte es sich um besorgte Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer, die einen Fall lediglich zur Anzeige bringen wollten. Mit seiner Strafverschärfung dürfte sich der Gesetzgeber mithin ins eigene Knie geschossen haben. Denn wer geht schon zur Polizei, wenn er befürchten muss, am Ende selbst und als erster auf der Anklagebank zu sitzen?