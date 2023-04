So war der Auftritt von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert in Remscheid

Diskussionsveranstaltung im Gründerquartier: Politik, mal verständlich erklärt - ein Ortsbericht.

Von Sven Schlickowey

Der Generalsekretär der Kanzler-Partei zu Besuch in Remscheid: Die knapp zweistündige Veranstaltung mit Kevin Kühnert im Gründerquartier am Donnerstag wurde zu einer teils lebhaften Diskussion, zu einem Plädoyer für Demokratie und Teilhabe – und zu einer unterhaltsamen Show mit einem Kevin Kühnert, wie man ihn aus seinen vielen Talkshowauftritten kennt.

Der 33-jährige SPD-Politiker wirkt authentisch, nahbar und hat das Talent, Politik nachvollziehbar zu erklären. Auch den Teil, der vielleicht nicht so schön ist.

„Lebendige Politik – Mitreden. Mitbestimmen. Mitgestalten“ hatten die Sozialdemokraten die Veranstaltung überschrieben. Es sei „wichtig, dass wir es schaffen, Bundespolitik in die Stadt zu holen“, umschrieb Ingo Schäfer, der für die SPD unter anderem Remscheid im Bundestag vertritt, den Ansatz.

„Unser Job ist es halt auch, nach außen aufzutreten“, formulierte es Kühnert. „Und nicht nur im eigenen Saft zu schmoren.“

Wie ist die Vita von SPD-General Kevin Kühnert?

Von seinem eigenen Werdegang als Schülervertreter an einer Berliner Schule, Mit-Gründer eines Kinder- und Jugendbüros und Juso aus schlug der SPD-Generalsekretär eine Brücke zu den heute aktuellen Themen.

„Die Welt, in der wir leben, ist super-kompliziert, einfacher haben wir sie nicht im Angebot“, machte er deutlich – aber auch, dass das kein Grund sei, zu resignieren. Aufgabe der Politik sei es, Lösungen zu finden, meistens als Kompromiss. „Und dann kann ich auch gut damit leben, dass ich aus dem Wissenschaftsressort der Zeit dafür keinen stehenden Applaus bekomme“, stellte er fest.

Kühnert, der im Gegensatz zum Kanzler dem linken Flügel seiner Partei zugerechnet wird, spricht überlegt, was seine Augen verraten, die beim Reden oft nach oben wandern. Und was zu teilweise langen Sätzen führt, in die er scheinbar alle Gedanken, alle Für und Wider reinpacken möchte.

Folgen kann man seinen Ausführungen trotzdem meistens, seine Sprache ist in der Regel unakademisch, seine Beispiele aus dem täglichen Leben. Ich-Botschaften sind selten, sein bevorzugtes Personalpronomen lautet „Wir“.

Kompromisse sind eine menschliche Kulturleistung.

Fragen und Hinweise der gut 30 Besucher, viele davon naturgemäß SPD-Mitglieder, nahmen Kühnert und Schäfer gerne auf. Auch die Frage, ob der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in der Politik zu besseren Ergebnissen führen könnte, die ein Roboter der im Gründerquartier ansässigen Firma ShowBotiXX stellte. „Das ist ja fast Markus Lanz tauglich“, sagte Kühnert – und führte dann aus, dass KI sicherlich bei der Vorbereitung von Entscheidungen helfen könne, nicht aber die Entscheidung abnehmen: „Kompromisse sind eine menschliche Kulturleistung.“

Andere Themen waren der Klimaschutz, die Kommunalfinanzierung, die Probleme in den sozialen Berufen und die Folgen der Agenda 2010. Die SPD sei „ein lernendes System“ warb Kühnert in Anlehnung an das KI-Thema für seine Partei: „Zur Wahrheit gehört nämlich auch, dass sich die anderen daran abgearbeitet haben, aber nur die SPD die Kraft hatte, die falschen Teile dieser Reform rückgängig zu machen.“

In der Konsequenz landet Kühnert bei seinen Überlegungen meist bei den Menschen, für die er Politik machen will. Die er aber auch mit einbinden möchte. Persönlicher Kontakt zu Wählern sei umso wichtiger, je komplizierter die Welt erscheine, sagt er. Und dass er den urlinken und mehr als 40 Jahre alten Terminus der „Demokratisierung sämtlicher Lebensbereiche“ benutzt, ist sicherlich auch kein Zufall.

Welche politischen Forderungen hat Kevin Kühnert?

Demokratie sei keine Selbstverständlichkeit, betont er. Und sie finde auch nicht nur bei politischen Wahlen statt. Es sei eine entscheidende Frage, ob es sich die Gesellschaft weiterhin leisten könne, auf die Teilhabe von Menschen ohne Wahlrecht, Minderjährige zum Beispiel oder Ausländer, zu verzichten.

Seine Forderung: Die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Und Betroffene auch dann in den Entscheidungsprozess einbinden, wenn das schwierig erscheint. Ein Beispiel dazu brachte er aus seiner Berliner Heimat mit, wo er einst Kindergartengruppen an der Planung eines Spielplatzes beteiligte. Auf die Meinung der späteren Nutzer zu verzichten, sei ja sonst auch „grandios dämlich“.

Zur Person

Bundestag: Kevin Kühnert sitzt seit 2021 als direkt gewählter Vertreter des Wahlkreises Berlin-Tempelhof-Schöneberg im Bundestag, kurz danach wurde er zum Generalsekretär der SPD gewählt.

Vita: Der 33-Jährige war zuvor kommunalpolitisch aktiv und von 2017 bis 2021 Bundesvorsitzender der Jusos, der Nachwuchsorganisation der SPD.

Bekanntheit: Einen Namen machte er sich nicht zuletzt mit der #NoGroKo-Kampagne, die sich gegen eine Fortführung der Großen Koalition aussprach.